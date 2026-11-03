California advierte que interferir en elecciones será delito grave

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A un día de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, el gobernador de California, Gavin Newsom, advirtió que su estado procesará a cualquier persona que intente interferir en el proceso electoral o manipular las boletas de votación.
El mandatario demócrata aseguró que quienes incurran en estas acciones enfrentarán cargos por delitos graves bajo las leyes estatales. También recordó que el presidente Donald Trump no tiene autoridad para conceder indultos por delitos cometidos bajo la jurisdicción de California.
«Si interfieren con nuestros votantes, serán procesados por un delito grave. Si manipulan nuestras papeletas, tendrán que rendir cuentas ante la Justicia», expresó Newsom en un video publicado en sus redes sociales.
El gobernador señaló que recientemente promulgó un conjunto de leyes que otorgan nuevas herramientas a los fiscales estatales para perseguir a quienes intenten alterar el desarrollo de las elecciones, incluso si actúan en nombre del Gobierno federal.
«No importa quién haya dado la orden: si intentan interferir en las elecciones de California, California irá tras ustedes», agregó.
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Interferencia electoral en California y tensiones con Trump
Las declaraciones de Newsom se producen en medio de un enfrentamiento entre California y la Casa Blanca por el manejo de las elecciones. El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó al estado para impedir que se contabilicen más de 20,000 papeletas enviadas por correo, correspondientes a personas que el Gobierno considera que podrían no ser ciudadanos estadounidenses.
El gobernador rechazó los argumentos de la Administración Trump y acusó al presidente de preparar el terreno para cuestionar los resultados electorales si no le favorecen.
«Su pretexto es una mentira: afirma que existe un fraude electoral generalizado en California», sostuvo Newsom.
La disputa también llegó a los tribunales. El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito y un tribunal federal inferior rechazaron las solicitudes del Gobierno para separar esas papeletas y someterlas a una revisión adicional.
Este lunes, la Corte Suprema de Estados Unidos también rechazó una solicitud de emergencia presentada por la Administración Trump para apartar los votos señalados por el Departamento de Justicia. La decisión se produjo un día antes de la jornada electoral.
Medidas de seguridad electoral
En medio de la disputa, Newsom afirmó que el Departamento de Justicia ha enviado citaciones judiciales a trabajadores electorales locales, una medida que considera intimidatoria.
Ante esta situación, California desplegó un grupo de trabajo para vigilar posibles amenazas, actos de desinformación e incidentes en los centros de votación.
El gobernador informó que unos 135 abogados especializados en asuntos electorales serían distribuidos por todo el estado este martes. A ellos se sumarán más de 1,000 voluntarios encargados de supervisar la jornada.
Newsom también pidió a los ciudadanos denunciar cualquier intento de intimidación y ejercer su derecho al voto sin presiones.
«California está preparada. Cada voto válido será contabilizado. No permitan que nadie les intimide ni les impida hacer oír su voz. ¡Salgan a votar!», concluyó.
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