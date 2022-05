Cadaver hallado en Texas es de la novia de un ex jugador de la NFL

Las autoridades del área de Houston determinaron que el cadáver encontrado en una búsqueda realizada en diciembre de 2021 pertenecen a Taylor Pomaski, la novia desaparecida del ex jugador de la NFL Kevin Ware.

"La investigación sigue abierta y activa. Los investigadores de homicidios son diligentes en llevar este caso a su fin", escribió Thomas Gilliland, ayudante principal de la Oficina del Sheriff del Condado de Harris, en un correo electrónico a la NBC.

Pomaski había estado viviendo con Ware, ex jugador de la NFL con los San Francisco 49ers, cuando se denunció su desaparición.

La mujer de 29 años desapareció el 25 de abril de 2021 en una fiesta en su casa de Spring, Texas. Su familia denunció su desaparición el 11 de mayo, diciendo que pudo haber sido víctima de un crimen.

"Nos sorprendió a primera hora del día. No hemos tenido noticias de ella en una semana y media, dos semanas en este momento", dijo su padre a ABC-13 sobre cómo él y su esposa se preocuparon cuando Pomaski no llamó el Día de la Madre.

Sus restos fueron descubiertos en diciembre en el norte del condado de Harris. No se ha mencionado ni arrestado a ningún sospechoso en relación con el caso de Pomaski.

El ex jugador de la NFL ha estado bajo custodia durante 10 meses por violar las condiciones de la fianza en un caso que implica cargos de drogas y armas no relacionados con la desaparición, según KPRC de Houston. Está detenido sin fianza, pero no tiene acusaciones como sospechoso de la desaparición de su novia.

Su abogado, Coby DuBose, señaló que el ex atleta ha estado cooperando con las autoridades.

"Le ha dicho a la policía todo lo que sabe. Los ha dejado entrar en su casa, y eso es realmente todo lo que vamos a decir al respecto", dijo DuBose, según el New York Post.