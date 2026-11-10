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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que las fuerzas desplegadas en Haití destruyeron la denominada «Casa de la Muerte» y el cuartel general de la pandilla 400 Mawozo, como parte de las operaciones para enfrentar a las organizaciones criminales que operan en ese país.

A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario afirmó que con esta acción cumplieron una promesa y sostuvo que la mayoría de los integrantes de la banda huyó sin intentar enfrentar a las fuerzas de seguridad.

«Cumplimos nuestra promesa… Destruimos la “Casa de la Muerte” y el cuartel general de la banda 400 Mawozo. La mayoría huyó sin siquiera intentar luchar. ¡Qué cobardes son!», escribió Bukele junto con el vídeo de la operación.

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Despliegue salvadoreño en Haití

La publicación se produce en medio del despliegue de efectivos salvadoreños en Haití, enviados para apoyar las operaciones de seguridad contra las pandillas que mantienen el control de amplias zonas del territorio haitiano.

¿Qué pueden hacer los helicópteros de Bukele?

El despliegue militar de El Salvador en Haití incorpora distintos tipos de helicópteros destinados a reforzar las operaciones aéreas de sus tropas.

Entre las aeronaves vinculadas a esta misión figuran los MD500E, los Bell UH-1N Twin Huey y los Bell Huey II, modelos con capacidades diferentes para tareas de reconocimiento, transporte, evacuación y asistencia logística.

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Uno de los movimientos más recientes fue la llegada a República Dominicana de cinco helicópteros MD500E de la Fuerza Aérea Salvadoreña, identificados con los numerales 48, 52, 54, 49 y 53.

El MD500E, fabricado por la compañía estadounidense MD Helicopters, es un helicóptero ligero, compacto y maniobrable, utilizado en operaciones de seguridad, vigilancia y servicios generales.

Su tamaño y maniobrabilidad lo convierten en una plataforma útil para misiones de reconocimiento, observación y desplazamientos rápidos. También puede incorporar equipos especializados, como cámaras de vigilancia, sistemas de comunicación y reflectores.

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El Bell UH-1N Twin Huey es un helicóptero utilitario de mayor capacidad, diseñado para transportar personal, equipos y suministros, además de realizar operaciones de búsqueda y rescate y evacuaciones médicas.

El Bell Huey II es una versión modernizada del UH-1H, desarrollada para prolongar la vida operativa de estas aeronaves y mejorar su rendimiento.

Entre sus principales modificaciones figuran la incorporación de un motor más potente, mejoras en la transmisión y actualizaciones en distintos componentes del sistema de vuelo. Estas adaptaciones permiten ampliar sus capacidades para transportar tropas, movilizar suministros y ejecutar misiones de búsqueda, rescate y evacuación.