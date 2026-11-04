Bukele promete ayudar a Haití a recuperar el control de su territorio

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, prometió ayudar a los haitianos a recuperar su país y acusó a integrantes de las bandas, sus financiadores y proveedores de armas de traicionar los ideales de libertad que dieron origen a la nación caribeña.
En mensaje en creole dirigido al pueblo haitiano, Bukele evocó la figura de Jean-Jacques Dessalines, héroe de la independencia haitiana, asesinado en 1806, y comparó a sus antiguos traidores con quienes actualmente contribuyen a mantener el dominio de las organizaciones criminales.
«Esos traidores todavía existen en Haití. No son herederos de Dessalines, son herederos de los traidores que lo asesinaron y destruyeron su legado», expresó Bukele en un extenso mensaje publicado en su cuenta de X.
El gobernante sostuvo que la violencia no es responsabilidad exclusiva de actores extranjeros, sino también de sectores haitianos que colaboran con las pandillas mediante el tráfico de armas, las drogas y el control de territorios.
«Muchos extranjeros han saqueado a Haití, pero muchos haitianos también han hecho lo mismo», expresó Bukele, quien insistió en que la población debe recuperar sus comunidades y enfrentar a quienes se benefician de la violencia.
En ese sentido, cuestionó: «¿Acaso creemos que esos extranjeros habrían podido hacer todo eso sin la ayuda de esas personas? ¿Quién nos pone las armas en la mano? ¿Quién mata a las personas que amamos? ¿También quién roba nuestras casas y nuestras propiedades?».
Pide a la población enfrentar a sus verdugos
Bukele llamó a la población a recuperar el control de sus comunidades y enfrentar a quienes, según dijo, mantienen al país sumido en el sufrimiento. «Debemos levantarnos, retomar el control de nuestras comunidades, y poner bajo nuestro control a las personas que nos hacen sufrir todos esos dolores», planteó.
También aseguró que El Salvador está del mismo lado que los haitianos y que los ayudará a recuperar el país de manos de quienes considera traidores al legado de Dessalines.
«Vamos a ayudarlos a retomar el país de las manos de los traidores que traicionan el legado de Dessalines», afirmó. Concluyó su mensaje con la promesa: «Y, finalmente, Haití será libre».
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