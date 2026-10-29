Bukele despliega más de 2,000 soldados en Haití para misión de rescate

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, conversó por teléfono con el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, sobre la operación para rescatar a cuatro militares salvadoreños en territorio haitiano.
De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, ambos mandatarios abordaron el operativo de seguridad y la permanencia de la misión salvadoreña en ese país.
Bukele destacó la contundencia de las acciones para rescatar a los cuatro militares y agradeció el apoyo de la población haitiana y la cooperación de las autoridades locales, incluidas sus fuerzas de seguridad.
El Gobierno salvadoreño informó que mantendrá el despliegue operativo de más de 2,000 soldados para continuar las labores de rescate, en una operación que cuenta con el respaldo de diversos países y organismos internacionales.
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Asimismo, el mandatario reafirmó la disposición de El Salvador de continuar apoyando las acciones de seguridad contra las pandillas en Haití, con el propósito de contribuir a la protección de la población.
La comunicación telefónica se produjo en medio de la participación salvadoreña en las operaciones internacionales de seguridad desplegadas en territorio haitiano.
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