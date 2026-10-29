Bukele despliega más de 2,000 soldados en Haití para misión de rescate

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, conversó por teléfono con el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, sobre la operación para rescatar a cuatro militares salvadoreños en territorio haitiano.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, ambos mandatarios abordaron el operativo de seguridad y la permanencia de la misión salvadoreña en ese país.

Bukele destacó la contundencia de las acciones para rescatar a los cuatro militares y agradeció el apoyo de la población haitiana y la cooperación de las autoridades locales, incluidas sus fuerzas de seguridad.

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El Gobierno salvadoreño informó que mantendrá el despliegue operativo de más de 2,000 soldados para continuar las labores de rescate, en una operación que cuenta con el respaldo de diversos países y organismos internacionales.