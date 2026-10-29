 Saltar al contenido
CDN
Internacionales
Añadir CDN a Google

Bukele despliega más de 2,000 soldados en Haití para misión de rescate

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, conversó por teléfono con el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, sobre la operación para rescatar a cuatro militares salvadoreños en territorio haitiano. De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, ambos mandatarios abordaron el operativo de seguridad y la permanencia de […]

Oliver Mata
El Gobierno salvadoreño informó que mantendrá el despliegue operativo de más de 2,000 soldados para continuar las labores de rescate.
El Gobierno salvadoreño informó que mantendrá el despliegue operativo de más de 2,000 soldados para continuar las labores de rescate.
¿Quieres resumir esta noticia?

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, conversó por teléfono con el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, sobre la operación para rescatar a cuatro militares salvadoreños en territorio haitiano.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, ambos mandatarios abordaron el operativo de seguridad y la permanencia de la misión salvadoreña en ese país.

Bukele destacó la contundencia de las acciones para rescatar a los cuatro militares y agradeció el apoyo de la población haitiana y la cooperación de las autoridades locales, incluidas sus fuerzas de seguridad.

El Gobierno salvadoreño informó que mantendrá el despliegue operativo de más de 2,000 soldados para continuar las labores de rescate, en una operación que cuenta con el respaldo de diversos países y organismos internacionales.

Notas relacionadas

Asimismo, el mandatario reafirmó la disposición de El Salvador de continuar apoyando las acciones de seguridad contra las pandillas en Haití, con el propósito de contribuir a la protección de la población.

La comunicación telefónica se produjo en medio de la participación salvadoreña en las operaciones internacionales de seguridad desplegadas en territorio haitiano.

Te puede interesar

  1. InternacionalesBukele promete ayudar a Haití a recuperar el control de su territorio
  2. InternacionalesLíder de 400 Mawozo anuncia supuestas negociaciones con la ONU en Haití
  3. InternacionalesHallan vehículo calcinado de técnicos salvadoreños desaparecidos en Haití
  4. República DominicanaBandera blanca ondea sobre residencia de cabecilla de 400 Mawozo en Haití
  5. InternacionalesUn terremoto en Japón de 5,7 deja al menos 20 heridos
Recibe las noticias más importantes en tu correoSuscríbete a nuestro newsletter y mantente informado.

Leer términos y condiciones · Políticas de privacidad
ETIQUETAS:El Salvadordestacada4Hiaití
Comparte esta noticia:

ÚLTIMAS NOTICIAS