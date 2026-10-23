Bukele asegura que Dios le dará la victoria sobre las bandas haitianas

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Santo Domingo, RD.-Tras el secuestro de cuatro militares salvadoreños en Haití y la serie de opiniones sobre las posibles reacciones del Gobierno de El Salvador, el presidente de ese país, Nayib Bukele defendió la misión.
De manera particular el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió este viernes al comunicador dominicano Humberto Salazar, luego de que este publicara un análisis titulado «¿Bukele y su Waterloo?», en el que planteó los riesgos de la intervención militar salvadoreña en Haití, a lo que el mandatario respondió de la siguiente manera.
Peligro de la misión en Haití
“Cuando Dios nos conceda la victoria, los mismos que hoy dicen todo eso cambiarán su discurso. Dirán que siempre fue fácil, que cualquiera podía hacerlo, que las pandillas de Haití no eran tan peligrosas como se pensaba”, escribió Najib Bukele en su cuenta de X.
Bukele aseguró los integrantes de la misión de rescate alcanzarán las victoria sobre las pandillas haitianas.
Reiteró que pese a las advertencias y críticas de quienes consideran que su país no sabe a lo que se enfrenta, cuando obtengan la victoria cambiaran de parecer.
A quienes advierten sobre los riesgos por considerar que las pandillas haitianas son extremadamente violentas y que cuentan con armamento de alto poder, Bukele respondió: “En fin, nunca los hemos escuchado y no vamos a empezar ahora”.
Muchos mensajes, análisis y comentarios como este, asegurando que las pandillas de Haití no son como las de El Salvador; que son sanguinarias, que están fuertemente armadas, que nadie ha podido vencerlas, que todas las misiones han fracasado, que estamos cayendo en una trampa, que no sabemos a lo que nos enfrentamos, que será nuestra ruina, que vamos camino a nuestro Waterloo.
Pero cuando Dios nos conceda la victoria, los mismos que hoy dicen todo eso cambiarán su discurso. Dirán que siempre fue fácil, que cualquiera podía hacerlo, que las pandillas de Haití no eran tan peligrosas como se pensaba.
En fin, nunca los hemos escuchado y no vamos a empezar ahora.
Todos los que se han enlistado son creyentes y hemos encomendado esta misión a Dios, mientras que las pandillas de Haití son satánicas y es de conocimiento público que hacen sacrificios humanos.
Dios nos concederá la victoria. El Creador del Universo está con nosotros.
Deuteronomio 28:7
“Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti; por un camino saldrán contra ti, y por siete caminos huirán de delante de ti”.
— Nayib Bukele (@nayibbukele) October 23, 2026
Enlistados creyentes
Asimismo, reafirmó que: Todos los que se han enlistado son creyentes y hemos encomendado esta misión a Dios, mientras que las pandillas de Haití son satánicas y es de conocimiento público que hacen sacrificios humanos. Dios nos concederá la victoria. El Creador del Universo está con nosotros”, agregó el presidente salvadoreño.
Cerro su twit con un mensaje bíblico: “Deuteronomio 28:7 “Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti; por un camino saldrán contra ti, y por siete caminos huirán de delante de ti”.
El mensaje se produce en medio de las preocupaciones por la violencia de las bandas armadas en Haití y los desafíos que representa restablecer la seguridad en ese país.
No obstante, Bukele no precisa la naturaleza de la misión ni ofrece detalles sobre sus integrantes, pero si reitera que obtendrán la victoria.
Te puede interesar
- Hallan vehículo calcinado de técnicos salvadoreños desaparecidos en Haití
- Leonel espera que tropas salvadoreñas contribuyan a estabilizar Haití
- Bandera blanca ondea sobre residencia de cabecilla de 400 Mawozo en Haití
- Constitucionalistas reclaman acciones para proteger la soberanía dominicana
- Autoridades dominicanas refuerzan vigilancia fronteriza ante crisis en Haití