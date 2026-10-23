Bukele asegura que Dios le dará la victoria sobre las bandas haitianas

Santo Domingo, RD.-Tras el secuestro de cuatro militares salvadoreños en Haití y la serie de opiniones sobre las posibles reacciones del Gobierno de El Salvador, el presidente de ese país, Nayib Bukele defendió la misión.

De manera particular el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió este viernes al comunicador dominicano Humberto Salazar, luego de que este publicara un análisis titulado «¿Bukele y su Waterloo?», en el que planteó los riesgos de la intervención militar salvadoreña en Haití, a lo que el mandatario respondió de la siguiente manera.

Peligro de la misión en Haití

“Cuando Dios nos conceda la victoria, los mismos que hoy dicen todo eso cambiarán su discurso. Dirán que siempre fue fácil, que cualquiera podía hacerlo, que las pandillas de Haití no eran tan peligrosas como se pensaba”, escribió Najib Bukele en su cuenta de X.

Bukele aseguró los integrantes de la misión de rescate alcanzarán las victoria sobre las pandillas haitianas.

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Reiteró que pese a las advertencias y críticas de quienes consideran que su país no sabe a lo que se enfrenta, cuando obtengan la victoria cambiaran de parecer.

A quienes advierten sobre los riesgos por considerar que las pandillas haitianas son extremadamente violentas y que cuentan con armamento de alto poder, Bukele respondió: “En fin, nunca los hemos escuchado y no vamos a empezar ahora”.