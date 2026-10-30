Bukele afirma que misión en Haití podría acabar con las pandillas

San Salvador.- El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, aseguró este jueves que la operación en Haití para rescatar a cuatro militares salvadoreños, desaparecidos tras una emboscada en la periferia de Puerto Príncipe, tiene la capacidad de acabar con las pandillas de ese país.

«Si acabamos con las pandillas de acá (El Salvador), podemos acabar con ellos. Es decisión de ellos (de los haitianos) si quieren que los acabemos o no», sostuvo el mandatario salvadoreño en una declaración ante los medios de comunicación en el contexto de la visita oficial al país centroamericano de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori.

Bukele afirmó que, aunque la operación salvadoreña puede contra las pandillas en Haití, «si nos entregan a nuestros aerotécnicos vivos, ese mismo día nos regresamos».

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2.000 elementos de la Fuerza Armada

Según informó el miércoles la Cancillería, El Salvador ha enviado a más de 2.000 elementos de su Fuerza Armada a la isla, «en una operación a gran escala respaldada por diversos países y organismos internacionales».

«Entonces, nosotros sabemos cómo tratar con criminales de ese tipo», reiteró el mandatario y dijo que, a su juicio, se trata de una «batalla entre el bien y el mal, y nosotros estamos del lado del bien».

El presidente salvadoreño reiteró que «nosotros no somos un Ejército invasor, ni tenemos ninguna intensión neocolonialista».