Bukele aclara que restos hallados en Haití no son de salvadoreños

El Salvador.– El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aclaró este sábado que los restos humanos entregados en Haití y que supuestamente pertenecían a cuatro militares salvadoreños desaparecidos no corresponden a sus hombres.

Bukele explicó que una organización no gubernamental entregó los restos en el aeropuerto de Puerto Príncipe. La ONG aseguró que se trataba de los cuatro aerotécnicos salvadoreños.

Sin embargo, una revisión posterior permitió determinar que los restos no pertenecían a los militares de El Salvador.

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«No son nuestros hombres», afirmó Bukele al referirse al hallazgo.

Bukele en X.

Según el mandatario, entre los restos había partes correspondientes a un niño. También se encontró el cuerpo de un hombre con una estatura considerablemente mayor a la de los cuatro aerotécnicos salvadoreños.

Además, uno de los cuerpos portaba parte de un uniforme militar que no pertenece al Ejército de El Salvador.

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Encuentran identificaciones y uniformes de otros países

Bukele informó que durante la revisión también fueron encontrados carnets de identificación y uniformes militares pertenecientes a otros países.

El hallazgo se produjo después de que los cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecieran en Haití tras un ataque contra el vehículo blindado en el que se desplazaban.

Los militares forman parte de una fuerza internacional de seguridad desplegada en el país caribeño.

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Las autoridades salvadoreñas mantienen las labores para determinar el paradero de los cuatro militares y esclarecer lo ocurrido tras su desaparición.