Los brasileños votan entre el miedo a los Bolsonaro y el descontento con Lula

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Los brasileños acuden a las urnas en medio de la polarización política, el temor a un regreso de la familia Bolsonaro al poder y el descontento por la situación económica y la inseguridad.
Para Lourdes, una jubilada de 63 años que lleva décadas votando por el Partido de los Trabajadores (PT), estas elecciones representan una decisión sobre la democracia, la soberanía y los derechos sociales.
“Está todo en juego”, afirma desde su colegio electoral en São Bernardo do Campo, cerca de São Paulo.
Ante una posible victoria del senador Flávio Bolsonaro, confiesa sentir “mucho miedo” y reconoce que le costaría aceptar una derrota del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
En cambio, Camila, gerente de ventas de 44 años, considera que Lula ya cumplió su ciclo político. Su principal preocupación es la inseguridad, un problema que, asegura, genera temor en su vida cotidiana y en la de su familia.
El costo de la vida impulsa el reclamo de cambio
La situación económica también influye en la decisión de los electores. Cristiane da Silva, contable de 52 años, afirma que el aumento del costo de la vida dificulta cada vez más las compras del hogar.
“Vamos al supermercado y no podemos comprar las mismas cosas que comprábamos hace un año o hace seis meses”, lamenta.
Ante esta situación, reclama una alternativa a la polarización política que permita responder a las preocupaciones de la población.
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Los trabajadores y los derechos sociales marcan el voto
Otros electores mantienen su respaldo a Lula por su compromiso con los trabajadores y los sectores de menores ingresos.
Es el caso de Denis Salgueiro, metalúrgico de 37 años, quien apoya al mandatario desde 2002. Su decisión también está vinculada a la historia de su familia y a las luchas sindicales de su padre por mejores condiciones laborales.
El futuro de los derechos de las minorías
La defensa de los derechos de las minorías es otro factor que pesa en la decisión de algunos votantes.
Lúcia, arquitecta de 62 años, teme que Flávio Bolsonaro mantenga las posiciones de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, especialmente en asuntos relacionados con la comunidad LGTBIQ+.
Su preocupación tiene un componente personal: su hija es bisexual y está casada con otra mujer. Por eso, considera que el resultado electoral podría tener consecuencias directas para su familia.
La contienda refleja las distintas preocupaciones de los electores brasileños: mientras algunos temen retrocesos en los derechos sociales, otros reclaman soluciones a la inseguridad y al encarecimiento de la vida.
La economía, la seguridad y los derechos civiles se mantienen así entre los temas que marcan una disputa política dominada por la polarización entre el oficialismo y el entorno de la familia Bolsonaro.
Información de EFE
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