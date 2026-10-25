Los brasileños votan entre el miedo a los Bolsonaro y el descontento con Lula

Los brasileños acuden a las urnas en medio de la polarización política, el temor a un regreso de la familia Bolsonaro al poder y el descontento por la situación económica y la inseguridad.

Para Lourdes, una jubilada de 63 años que lleva décadas votando por el Partido de los Trabajadores (PT), estas elecciones representan una decisión sobre la democracia, la soberanía y los derechos sociales.

“Está todo en juego”, afirma desde su colegio electoral en São Bernardo do Campo, cerca de São Paulo.

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Ante una posible victoria del senador Flávio Bolsonaro, confiesa sentir “mucho miedo” y reconoce que le costaría aceptar una derrota del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

En cambio, Camila, gerente de ventas de 44 años, considera que Lula ya cumplió su ciclo político. Su principal preocupación es la inseguridad, un problema que, asegura, genera temor en su vida cotidiana y en la de su familia.

El costo de la vida impulsa el reclamo de cambio

La situación económica también influye en la decisión de los electores. Cristiane da Silva, contable de 52 años, afirma que el aumento del costo de la vida dificulta cada vez más las compras del hogar.

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“Vamos al supermercado y no podemos comprar las mismas cosas que comprábamos hace un año o hace seis meses”, lamenta.

Ante esta situación, reclama una alternativa a la polarización política que permita responder a las preocupaciones de la población.