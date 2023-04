Bombardeo ruso con misiles destruyó museo y deja varios muertos

Ucrania. -Las fuerzas rusas han destruido un museo en el centro de la ciudad ucraniana de Kupyansk, en la provincia nororiental de Kharkiv. En el ataque se registraron al menos dos muertos, entre ellos una empleada del lugar. Mientras que otras diez personas resultaron heridas, informó el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky.

“Kupyansk, centro de la ciudad, el museo municipal de historia. El Estado terrorista está haciendo todo lo posible para destruirnos por completo. Nuestra historia, nuestra cultura, nuestra gente. Mata a ucranianos con métodos absolutamente salvajes”, escribió Zelensky en su cuenta de Telegram.

El jefe del Estado informó de la muerte de “una empleada del museo” y de “diez heridos” en el ataque. El número de víctimas podría crecer. “Aún hay gente debajo de los escombros”, explicó Zelensky, que dijo también que las labores de rescate continúan y prometió no dejar sin respuesta el ataque.

Kupyansk, local history museum. 🇷🇺 missile strike. So far, it is known about the dead employee of the museum and ten wounded. There are still people under the rubble.

