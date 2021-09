"Es un organismo obsoleto e ineficaz que no responde a las necesidades de nuestros Estados", afirmó

El presidente de Bolivia, Luis Arce, afirmó en la VI Cumbre de la Celac que se desarrolla en México que el organismo sigue siendo necesario para el hemisferio debido a que la Organización de los Estados Americanos (OEA) ya no responde a las necesidades de los países.

"La OEA, en vez de actuar de acuerdo con la Carta democrática, actúa en contra de la democracia con su constante injerencia, y no contribuye a la solución pacífica de las controversias, sino que más bien las genera. Es un organismo obsoleto e ineficaz que no responde a las necesidades de nuestros Estados", afirmó.

Arce subrayó que es "imprescindible contar con un organismo de acuerdo a las prácticas democráticas, respetando los principios de soberanía de los pueblos y la no interferencia en los asuntos internos de los estados"; reseñó Sputnik.

En ese sentido, destacó la "clara necesidad de fortalecer" a la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños).

Bolivia sobre patentes de las vacunas

Arce hizo también un llamado a liberar las patentes de las vacunas contra el coronavirus.

"Reiteramos la importancia de las vacunas para todos, y la liberación de las patentes, e instamos a la ayuda de toda la comunidad internacional para acelerar este proceso. Si no se liberan las patentes, si no se comparte la tecnología, no llegaremos al objetivo de inmunización en el tiempo oportuno y la pandemia se llevará más vidas", afirmó.

Acuerdos en Cumbre

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, anunció los acuerdos adoptados en la reunión inicial de la cumbre Celac.

“A pesar de las diferencias que hay, que son serias, que son importantes, se logró la reunión y se adoptaron varias decisiones sustantivas”, dijo Ebrard.

Además, comentó al término de la reunión queda una declaración de 44 puntos que llevó semanas de negociación.

En tanto se recogieron los puntos de vista de cada estado miembro y sus posicionamientos.

Fuente: Sputnik