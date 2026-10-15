Bisonó propone medidas para reforzar la cooperación entre EE. UU. y el Caribe

Bisonó desarrolla agenda oficial en Estados Unidos y Canadá

Durante el encuentro, el canciller estuvo acompañado por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, y la embajadora dominicana en Estados Unidos, María Isabel Castillo.

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En el diálogo participaron, además, el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, y el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura.

La reunión forma parte de la agenda oficial que Bisonó desarrolla en Washington del 14 al 17 de octubre. Su programa incluye un encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y una reunión con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin.

Luego, el funcionario viajará a Canadá para sostener reuniones en Ottawa y Toronto. La agenda busca ampliar las relaciones bilaterales y abrir oportunidades de comercio, inversión y cooperación económica.

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En Ottawa, Bisonó se reunirá con autoridades del Gobierno canadiense. Entre las actividades previstas figura una reunión bilateral y un almuerzo de trabajo con la ministra de Asuntos Exteriores, Anita Anand.

También sostendrá encuentros en el Parlamento canadiense y reuniones centradas en el comercio, la inversión y la cooperación económica.

En Toronto, el canciller se reunirá con representantes de los sectores empresarial y financiero. Además, visitará las instalaciones de Bombardier y encabezará la apertura oficial de una oficina del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX) en Canadá.

Su agenda también contempla una reunión con el primer ministro de la provincia de Ontario. Asimismo, participará como orador principal en el Foro Global de Toronto 2026, donde presentará las oportunidades que ofrece República Dominicana para estrechar sus vínculos económicos y atraer inversiones.

La Cancillería busca aprovechar estos encuentros para consolidar alianzas estratégicas y ampliar la cooperación internacional. La agenda también procura generar oportunidades de desarrollo para el país mediante nuevas inversiones y acuerdos con sus socios.