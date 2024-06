Biden y Trump en la batalla electoral por la Casa Blanca para los próximos cuatro años

Llegó la hora de la verdad para los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos, que esta noche se enfrentarán cara a cara en el primer debate, en la batalla electoral para saber quién estará en la Casa Blanca los próximos 4 años.

Un encuentro solo semanas después que el expresidente Donald Trump fuera hallado culpable de todas las acusaciones en un juicio criminal en NY.

Y es que se está escribiendo la historia con una campaña con tinte judicial, y donde Trump busca aparecer como víctima.

Opiniones respecto al debate

José Arango, analista republicano, entiende que hay una minoría del pueblo que entiende cómo funciona el problema judicial.

“El pueblo, sobre todo las minorías que sabemos cómo funciona el problema judicial, muchas injusticias, como sabemos muchas de las personas son de la raza negra o hispanos, hemos tenido problemas judiciales, están viendo que Donald Trump está pasando por los mismos problemas que pasamos nosotros.”

Las encuestas parecen darle la razón. El último sondeo del periódico The New York Times le da una ventaja de 3 puntos al expresidente, sobre el actual mandatario, y donde una abrumadora mayoría de electores Republicanos consideran que el veredicto de culpabilidad no va a modificar su voto.

Por otra parte, está Adriano Espaillat, congresista demócrata.

Me parece que con los independientes sí tiene un impacto a lo mejor, no con el culto republicano que lo sigue ciegamente a él, pero sin con los independientes y los demócratas sin duda tiene un impacto. Nadie en este país quiere un presidente que tenga delitos criminales“.

En las calles las opiniones están divididas frente a esta histórica contienda electoral.

Martín Martínez, votante, “Era Biden, pero ahora Trump es mi favorito, tiene buenas cosas y malas cosas, si votaría por alguno votaría por Trump”.

En ese mismo orden, otra votante de nombre Cándida Camacho, expresó su preferencia por Trump.

Reporte de nuestra cadena aliada Telemundo