Washington D. C., EEUU.- El Capitolio fue escenario del discurso sobre el estado de la Unión a cargo del presidente Joe Biden. En esta ocasión, el mandatario enfocó su mensaje en cómo ha mejorado la vida de sus compatriotas durante sus dos primeros años de gobierno. Esto pese a un contexto actual que advierte pesimismo y división en el país. También es una de sus últimas oportunidades para convencer a la ciudadanía de ser reelecto en los próximos comicios.

Biden empieza su discurso hablando de la mejora de la economía

El presidente de EE.UU., Joe Biden, empezó discurso hablando de cómo la economía ha mejorado en los dos últimos dos años. Y proclamando que la covid-19 ya no controla la vida de los estadounidenses.

“Hace dos años, nuestra economía se estaba tambaleando. Mientras estoy aquí, hemos creado un récord de 12 millones de nuevos empleos. Más trabajos creados en dos años que cualquier otro presidente ha creado en cuatro años”, dijo Biden ante las dos cámaras del Congreso.

”Hace dos años, la covid había cerrado nuestros comercios, había cerrado nuestras escuelas, y nos había robado tanto. Hoy, la covid ya no controla nuestras vidas”, añadió.

Biden empezó su discurso con reconocimientos a los líderes de los partidos demócrata y republicano en el Congreso.

Antes de comenzar su discurso dedicó varios saludos. Tuvo una mención especial para el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy. Asumió el cargo después de que los republicanos ganaran la mayoría en esa cámara en las pasadas elecciones de noviembre.

Y también dedicó unas palabras a la antecesora de McCarthy, Nancy Pelosi, la “mejor” presidenta que según Biden ha tenido esta Cámara.

Biden al Congreso: “El conflicto no nos lleva a ninguna parte”

El mandatario hizo un llamamiento al diálogo entre republicanos y demócratas en el Congreso estadounidense. Advirtió, “el conflicto no lleva a ninguna parte”.

”Pelear por pelear, el conflicto por el conflicto, no nos lleva a ninguna parte”, apuntó Biden. Agregó que “si pudimos trabajar juntos en el último Congreso, no hay razón para que no podamos trabajar juntos en este. Y encontrar consenso”.

A lo largo del discurso, Biden se refirió a uno de los temas que más ampollas está levantando en las últimas semanas. Esto es el techo de deuda.

El presidente acusó a su predecesor, Donald Trump, de ser responsable de un cuarto de la deuda gubernamental. “Casi el 25 % de toda la deuda nacional, una deuda que tardó 200 años en acumularse, fue agregada solo por esa administración”, dijo.

Y, en aquel momento, el Congreso actuó elevando el techo de deuda. “Levantaron el techo de la deuda tres veces sin condiciones previas ni crisis. Pagaron las cuentas de Estados Unidos para evitar un desastre económico para nuestro país”, apuntó.

Por eso “esta noche, le pido a este Congreso que haga lo mismo”, dijo.

”Comprometámonos aquí esta noche a que la plena fe y el crédito de los Estados Unidos de América nunca, nunca, serán cuestionados”, añadió el presidente.

”Algunos de mis amigos republicanos quieren tomar la economía como rehén a menos que esté de acuerdo con sus planes económicos. Todos ustedes en casa deben saber cuáles son sus planes”, agregó.

La Casa Blanca y los republicanos, que controlan la Cámara Baja se encuentran actualmente enfrascados en un debate sobre el aumento del techo de deuda, que en la actualidad es de 31,4 billones de dólares y se alcanzó el pasado 19 de enero.

Aunque el líder de ese hemiciclo, el conservador Kevin McCarthy, aseguró el lunes que están dispuestos a negociar un “incremento responsable” de ese límite a cambio de un recorte de gastos, desde la Administración de Biden se sostiene que el alza no debe ir ligada a condiciones previas.

Biden abogó esta noche por el consenso y dijo que “a menudo nos dicen que los demócratas o los republicanos no pueden trabajar juntos, pero en los últimos dos años hemos demostrado que los cínicos y los detractores estaban equivocados”.

El presidente recordó que durante los dos años los demócratas y los republicanos se unieron, entre otras cosas, “para defender una ley de infraestructura más fuerte y segura” y que se han firmado “más de 300 leyes bipartidistas” desde que asumió la presidencia.

”Esa ha sido siempre mi visión de nuestro país, restaurar el alma de esta nación para reconstruir la columna vertebral de Estados Unidos, la clase media de Estados Unidos y unir al país”, añadió.

Edificios federales se harán con material “hecho en EEUU”

Biden anunció que el acero, cemento y otros materiales que se usen para construir edificios del Gobierno federal deberán ser fabricados en Estados Unidos, en un mensaje de tinte proteccionista.

“Esta noche, anuncio nuevos estándares para pedir que todos los materiales de construcción usados para infraestructuras federales estén hechos en Estados Unidos”, dijo en su discurso sobre el Estado de la Unión ante las dos Cámaras del Congreso.

La medida no afectará a todas las construcciones que se realicen en Estados Unidos, sino solo a aquellas que dependan del Gobierno federal.

Sin embargo, el Ejecutivo federal gasta una cantidad sustancial de sus fondos en construcción y las normas que fija pueden servir de guía para otros proyectos de construcción tanto de entidades locales como de entes privados.

Solo en 2022, el Gobierno federal se gastó 363.600 millones de dólares, según datos del Censo.

Amenaza con vetar los intentos por revocar su ley de la inflación

Joe Biden advirtió que vetará los intentos de revocar su ley de reducción de la inflación, sobre todo si buscan impedir la reducción de los precios de los medicamentos.

”Algunos miembros (del Congreso) están amenazando con retirar la ley de reducción de la inflación. No se equivoquen, si intentan hacer algo para aumentar el coste de los medicamentos, lo vetaré”, advirtió en su discurso sobre el Estado de la Unión.

En una intervención plagada de mensajes a la bancada republicana con la misma petición, “acabemos el trabajo”, en numerosas cuestiones, Biden hizo llamamientos al trabajo conjunto, pero avisó al partido en la oposición de que no aceptará todas sus premisas.

Y recordó algunos de los planes de los republicanos, quienes “en lugar de hacer a los más ricos pagar su parte justa quieren poner cláusulas para revisar cada cinco años planes como los de Medicare o la Seguridad Social” y pretenden que “Estados Unidos se ahogue en su propia deuda por primera vez en su historia. No dejaré que pase”.

Añadió que Medicare y la Seguridad Social son “salvavidas” para millones de personas mayores que han pagado por estos beneficios “desde la primera nómina que recibieron cuando empezaron a trabajar”.

”Si alguien trata de cortar la Seguridad Social, los pararé, y si trata de cortar Medicare, los pararé”, advirtió.

Biden prometió que el año que viene presentará su plan fiscal y pidió a los republicanos que muestren el suyo y especifiquen cuáles son sus medidas: “Podemos sentarnos a discutir ambos planes juntos”, dijo en su mensaje a los conservadores.

Propone cuadruplicar el impuesto a la recompra de acciones corporativas

El presidente estadounidense propuso este martes en su discurso sobre el estado de la Unión cuadriplicar el impuesto sobre la recompra de acciones corporativas para incentivar a largo plazo las inversiones.

”Seguirán teniendo beneficios considerables. Acabemos el trabajo y cerremos las vías que permiten a los muy ricos evitar pagar sus tasas”, señaló añadiendo que nadie que gane “menos de 400.000 dólares al año” verá aumentados sus impuestos “ni un solo penique”.

A su juicio, las grandes corporaciones no se están beneficiando solo del código impositivo, sino también del consumidor estadounidense.

Biden recordó que las grandes petroleras han registrado beneficios récord. El año pasado, según sus cifras, esas ganancias fueron de 200.000 millones “en medio de una crisis energética global”.

”Es escandaloso. Invirtieron muy poco de ese beneficio para aumentar la producción nacional y mantener bajos los precios de la gasolina. En cambio, usaron esas ganancias récord para recomprar sus propias acciones, recompensando a sus directores ejecutivos y accionistas. Las corporaciones deberían hacer lo correcto”, dijo.

El mandatario, que pronunció su discurso ante las dos cámaras del Congreso, incidió en que el actual sistema impositivo “no es justo”: “Yo soy capitalista. Pero simplemente paga lo que te toca”, sostuvo subrayando que su Administración ha impuesto a las compañías multimillonarias un impuesto mínimo del 15 %.

”Eso es solo el 15 %. Es menos de lo que paga una enfermera. Déjenme ser claro. Ningún multimillonario debería pagar menos impuestos que un profesor o un bombero”, añadió Biden, al que le quedan dos años de mandato.

Biden pide al Congreso reformar la policía y acabar con armas de asalto

El presidente de EE.UU. pidió al Congreso que legisle para elaborar una reforma que prevenga el abuso policial y otra para prohibir el uso de las armas de asalto.

“Tenemos la obligación de asegurarnos de que toda nuestra gente esté segura y la seguridad pública depende de la confianza pública, pero con demasiada frecuencia se viola esa confianza”, apuntó el mandatario en su discurso sobre el Estado de la Unión, al que han asistido víctimas de los sucesos violentos más mediáticos de los últimos meses.

Entre ellos la madre y el padrastro de Tyre Nichols, el joven afroamericano que murió a principios de enero en Memphis (Tennessee) después de que varios policías le propinaran una paliza, que fue grabada en video y quienes hoy se encontraban sentados en el palco de la primera dama, Jill Biden.

“No hay palabras para describir la angustia y el dolor de perder a un hijo, pero imagina lo que es perder a un hijo a manos de la ley”, apuntó Biden, quien contó lo que habló con la madre del fallecido.

“Imagínese tener que preocuparse si su hijo o hija volverá a casa después de caminar por la calle o jugar en el parque o simplemente conducir su automóvil. Nunca tuve que tener la conversación con mis hijos Beau, Hunter y Ashley, que tantas familias afroamericanas y latinas han tenido con sus hijos”, dijo.

Por ello, añadió, hay que llegar a “un pacto” que permita una “igual protección ante la ley”, que proporcione a las fuerzas del orden público “la capacitación que necesitan” y que permita responsabilizar a los oficiales “cuando violen la confianza del público”. Porque, añadió, “lo que le sucedió a Tyre en Memphis sucede con demasiada frecuencia”.

Entre el público también estaban, por invitación del Caucus Negro, los familiares de George Floyd y Michael Brown, cuyas muertes a manos de la Policía en 2020 y 2014, respectivamente, provocaron masivas protestas en todo el país.

Tras la muerte de Floyd, demócratas y republicanos negociaron durante meses para aprobar una gran reforma de la Policía, pero no lograron llegar a un acuerdo.

El acuerdo es ahora incluso más difícil porque los republicanos controlan la Cámara Baja y la mayor parte de esa bancada no está dispuesta a aprobar ninguna iniciativa que su base pueda percibir como perjudicial para la Policía.

También presenció el discurso Brandon Tsay, a quien Biden calificó como “un héroe de 26 años”, un joven que hace dos semanas, durante las celebraciones del Año Nuevo Lunar, “escuchó cerrarse la puerta principal del estudio y vio a un hombre apuntándole con un arma”.

“Pensó que iba a morir, pero luego pensó en las personas que estaban dentro. En ese instante, encontró el coraje para actuar y le quitó la pistola semiautomática a un hombre armado que ya había matado a 11 personas en otro estudio de baile”, apuntó.

Él salvó vidas y “es hora de que hagamos lo mismo también”, explicó el presidente, quien le pidió al Congreso que prohíba “las armas de asalto de una vez por todas”.

“Lo hicimos antes. Dirigí la lucha para prohibirlos en 1994. En los 10 años que la prohibición fue ley, los tiroteos masivos disminuyeron. Después de que los republicanos dejaran que expirara, los tiroteos masivos se triplicaron. Terminemos el trabajo y prohibamos las armas de asalto nuevamente”, destacó.

Biden pide al Congreso facilitar la vía a la ciudadanía a los “soñadores”

Biden pidió al Congreso que, si no aprueba su reforma migratoria, al menos facilite una vía a la ciudadanía a los llamados “soñadores”, los jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos de niños.

”Los problemas de Estados Unidos en la frontera no se solucionarán hasta que el Congreso actúe”, dijo ante las dos cámaras parlamentarias en su discurso sobre el Estado de la Unión, el segundo desde que asumió la presidencia en enero de 2021.

Biden solicitó a los legisladores “al menos” aprobar su plan para proporcionar equipo y agentes para proteger la frontera. Y un camino hacia la ciudadanía para los ‘soñadores’, aquellos con un estatus temporal, los agricultores y trabajadores esenciales”.

”Es nuestro deber proteger los derechos y libertades de la gente”, señaló recordando que actualmente hay una cifra “récord” de personal y que en los últimos meses se ha arrestado a 8.000 traficantes de personas.

Este mismo martes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) apuntó a EFE que el número de arrestos de migrantes intentando cruzar de manera irregular la frontera sur de Estados Unidos alcanzó en enero su punto más bajo en dos años.

Las autoridades atribuyen esta disminución a la ampliación a inicios de enero del Título 42, una polémica normativa sanitaria, para permitir las expulsiones en caliente de los migrantes haitianos, cubanos y nicaragüenses.

Al 31 de enero, las detenciones de personas de estas tres nacionalidades, junto con los venezolanos, quienes están sujetos al Título 42 desde octubre, disminuyeron a un promedio de 95 al día, una caída del 95 % en comparación con los 1.231 arrestos diarios que se reportaron a inicios de mes.

”Unámonos en materia de inmigración y hagamos de este tema una cuestión bipartidista, tal y como lo era antes”, concluyó en esa intervención, una de las ceremonias más importantes de la política estadounidense.

Biden: “La guerra en Ucrania evoca la destrucción de la Segunda Guerra Mundial”

El presidente de Estados Unidos dijo este martes que la guerra en Ucrania evoca las imágenes de “muerte” y “destrucción” que Europa sufrió en la Segunda Guerra Mundial.

En su discurso sobre el Estado de la Unión, Biden recordó cómo hace un año dio su discurso anual ante el Congreso solo unos días después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, lanzara su “brutal guerra” contra Ucrania, de la que se cumplirá un año el 24 de febrero.

“Si China amenaza la soberanía de EEUU actuaremos para protegernos”

Joe Biden advirtió este martes por la noche de que si China amenaza a la soberanía de su país actuará como ya lo ha hecho, en clara alusión al derribo del globo espía chino que sobrevoló el territorio de EE.UU la semana pasada.

“Estoy comprometido a trabajar con China en lo que pueda suponer un avance para los intereses estadounidenses y beneficie al mundo. Pero no se equivoquen, como dejamos claro la semana pasada, si China amenaza nuestra soberanía, actuaremos para proteger nuestro país. Y así lo hicimos”, dijo en su discurso del Estado de la Unión.

Biden pide al Congreso ley para restringir datos recopilados por tecnológicas

El presidente estadounidense llamó este martes al Congreso a legislar para elaborar leyes que permitan imponer límites más estrictos a los datos personales que las empresas tecnológicas recopilan sobre los ciudadanos.

”Es hora de aprobar una legislación bipartidista para evitar que las grandes tecnológicas recopilen datos personales de niños y adolescentes en línea, prohibir la publicidad dirigida a niños e imponer límites más estrictos a los datos personales que estas empresas recopilan sobre todos nosotros”, dijo el presidente en su discurso sobre el Estado de la Unión.