Barbería móvil acoge a bebés prematuros tras terremoto en Panamá

La subdirectora regional de Salud de la provincia de Herrera, Yitzel Herrera, explicó a la agencia EFE que los bebés nacieron antes de la fecha prevista y necesitan cuidados especiales.

“Contamos con tres. Son prematuros, es decir, que nacieron antes de la fecha. Gracias a Dios ahora se encuentran bajo las condiciones climatológicas especiales para ellos gracias a este emprendedor que con todo su amor nos donó” el autobús, expresó Herrera.

El vehículo, pintado de negro mate, alberga pequeñas cunas y equipos médicos. Allí, el personal sanitario cuida a los recién nacidos entre tubos, bolsas de líquidos y cajas de medicamentos.

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El autobús ya contaba con aire acondicionado, pero recibió otros dos equipos para mejorar las condiciones de los bebés. Durante las primeras horas tras el sismo, los pequeños permanecieron en la calle, expuestos a las altas temperaturas.

“Son bebés recién nacidos (…) necesitan condiciones de aparatos estilo CPAP para tener mejor ventilación a nivel pulmonar porque no han madurado los pulmones. Por los calores, además, se estaban poniendo rojitos”, relató la subdirectora a EFE.

Hospitales improvisan áreas de atención

La situación de Chitré se repite en otras zonas afectadas por el terremoto. En varios puntos, los pacientes reciben atención en camas instaladas bajo carpas en calles y parques.

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El Gobierno de Panamá habilitó tiendas climatizadas para atender a los afectados. Estados Unidos también donó carpas para apoyar la respuesta sanitaria.

El terremoto ocurrió el pasado viernes al mediodía y no dejó víctimas mortales. Sin embargo, causó cerca de una treintena de heridos leves y daños en más de 2,000 infraestructuras, principalmente en la península de Azuero.

Las autoridades calificaron como un “milagro” que el movimiento telúrico no causara muertes, pese a los daños registrados en distintas localidades.

Daños en comunidades y carreteras

Un equipo de EFE recorrió parte de la zona afectada durante el fin de semana. Allí encontró carreteras con grietas y desplazamientos de tierra, además de iglesias, viviendas y edificios de gobiernos locales destruidos.

En varias comunidades, los residentes se han instalado en parques públicos y se alimentan mediante ollas comunitarias. La ayuda humanitaria continúa llegando, aunque todavía no alcanza a los pueblos más alejados.

El Gobierno decretó el estado de emergencia y anunció un desembolso de 100 millones de dólares para atender los daños.

Las autoridades aún no han calculado el costo económico total del terremoto. Mientras tanto, los comercios de más de un nivel permanecen cerrados por precaución y las clases siguen suspendidas en todo el país.

EFE