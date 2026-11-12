Aumentan a ocho los muertos tras derrumbe de edificio en Brooklyn

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Ocho personas han muerto y otras 17 resultaron heridas tras el colapso parcial de un edificio de tres plantas en el barrio de Flatbush. Entre los lesionados se reportan siete niños.

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) informó que el colapso ocurrió poco después de las 4:00 de la tarde del miércoles, en la intersección de Flatbush Avenue y Bedford Avenue.

Víctimas y personas heridas

De acuerdo con las autoridades, cuatro cuerpos fueron recuperados entre los escombros, dos personas murieron en el hospital y otras dos víctimas fueron declaradas fallecidas el miércoles.

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De acuerdo con las autoridades, cuatro cuerpos fueron recuperados entre los escombros, dos personas murieron en el hospital

Balance de víctimas

De los 17 heridos, cuatro se encuentran en estado grave. Además, un bombero sufrió lesiones leves mientras participaba en las operaciones de emergencia. Seis personas fallecidas no han sido identificadas.

Continúan las labores de rescate en Brooklyn

Más de 250 bomberos y elementos de emergencia participan en las labores para localizar posibles sobrevivientes entre los restos del inmueble que tenía un establecimiento comercial en la planta baja y apartamentos en los pisos superiores.

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La estructura se desplomó hacia una obra en construcción contigua, ubicada en el número 2625 de Bedford Avenue, lo que obligó a los equipos de emergencia a ampliar las revisiones en el área.

Tras aproximadamente 15 horas de trabajo, los rescatistas continuaban retirando manualmente los escombros mediante cubetas y herramientas especializadas.

Riesgo de un segundo derrumbe

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Las autoridades advirtieron que los trabajos de rescate representan un peligro debido a la posibilidad de que ocurra un segundo derrumbe en el lugar.

Por este motivo, los equipos avanzan con precaución mientras intentan determinar cuántas personas podrían continuar atrapadas bajo los restos del edificio.

Además, existe preocupación por las condiciones meteorológicas, ya que se espera la llegada de lluvia durante las labores de búsqueda.

Los bomberos señalaron que el agua podría mezclarse con los materiales de construcción y generar lodo, lo que dificultaría el acceso a los espacios entre los escombros y reduciría la visibilidad.

Mientras tanto, inspectores del Departamento de Edificios de Nueva York revisan las estructuras cercanas para determinar si presentan daños o riesgos adicionales.

Calles cerradas y apoyo para las familias afectadas

Las autoridades recomendaron evitar los alrededores del derrumbe, donde varias calles permanecen cerradas para facilitar el ingreso y la circulación de los vehículos de emergencia.

La Cruz Roja Americana también participa en la atención de los afectados y proporciona asistencia de emergencia y alojamiento temporal a seis familias que resultaron perjudicadas por el incidente.

Por otra parte, las autoridades municipales solicitaron a los residentes que reporten a personas que no han podido localizar y que podrían haber estado en el edificio al momento del colapso.

Quienes no logren localizar a familiares o conocidos relacionados con el incidente pueden comunicarse con los siguientes números: