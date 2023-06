Aumenta alerta de salud en Nueva York por humo proveniente de Canadá: limitan vuelos, escuelas y actividades al aire libre

Nueva York, EEUU.- La alerta de salud y medioambiental sigue aumentando en Nueva York por las condiciones de calidad del aire. La situación se prolongará hasta al menos el fin de semana por el humo que llega de Canadá. Las clases, los vuelos y tras actividades siguen limitadas.

Aunque con menos intensidad que los días previos, NYC llegó a tener “el peor aire del mundo”. La atmósfera sigue severamente afectada por una gran nube de humo generada por incendios forestales miles de kilómetros al norte, en Canadá.

El Departamento de Conservación Ambiental de Nueva York (NYSDEC) emitió la alerta de riesgo de salud para Manhattan, El Bronx, Brooklyn, Queens y Staten Island. Además de los suburbios circundantes. El aviso de la peligrosa calidad del aire se extenderá hasta la medianoche de mañana viernes.

Para mañana al mediodía hay 60% de chance de lluvia, lo que podría ayudar a limpiar la atmósfera. El viernes y durante el fin de semana los neoyorquinos pueden esperar una mejora gradual en la calidad del aire. Las lluvias a principios de la próxima semana ayudarían más a limpiar el aire de las peligrosas partículas de humo, comentó Daily News. Pero algunos expertos advierten que la situación podría volverse común durante el verano, cuando proliferan los incendios forestales, alertó USA Today.

Recomendaron usar mascarillas en la calle y tratar de permanecer en espacios interiores. De igual manera, cerrar las ventanas y apagar los aires acondicionados tradicionales que se nutren del exterior. Este nivel de contaminación es poco saludable para cualquier persona, especialmente grupos más sensibles como los ancianos, niños pequeños y personas con problemas respiratorios. Las molestias en la garganta y los ojos pueden presentarse de inmediato o a mediano plazo.

El Departamento de Educación (DOE) informó que debido a esto las escuelas secundarias de la ciudad de Nueva York pasarán al aprendizaje remoto mañana viernes.

La Administración Federal de Aviación (FAA) bajó el tráfico hacia y desde los aeropuertos del área de la ciudad de Nueva York debido a la reducción de la visibilidad por el humo de los incendios forestales. Este se ajustará el volumen de tráfico para tener en cuenta las condiciones que cambian rápidamente.

Wildfires in Canada continue to severely impact the air quality. The FDNY will be distributing N-95 masks at several locations. Limit is 2 masks per person. For a full list of air quality tips and how to stay safe, head to https://t.co/mOBjaJb69r pic.twitter.com/5Tf6mhC1ZY