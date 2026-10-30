Astronautas instalan un nuevo panel solar durante caminata espacial en la EEI

Los astronautas Anil Menon y Joshua Kutryk completaron este jueves una caminata espacial de siete horas y 11 minutos. Durante la jornada, instalaron y desplegaron un nuevo panel solar en la Estación Espacial Internacional (EEI).

La actividad permitió colocar el séptimo de los ocho paneles solares que la agencia espacial estadounidense (NASA) comenzó a incorporar en 2021. El proyecto busca aumentar la capacidad energética del laboratorio orbital y garantizar un mayor suministro de electricidad para sus operaciones.

Según el blog de la estación, la caminata comenzó alrededor de las 8:00 de la mañana, hora del este de Estados Unidos (12:00 GMT). Los astronautas regresaron a las 15:08 (19:08 GMT), tras completar una jornada que se extendió casi media hora más de lo previsto.

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Los nuevos paneles permitirán aumentar hasta un 30 % la energía disponible en la EEI. Con esta instalación, la capacidad de generación eléctrica de la estación pasará de 160 a unos 215 kilovatios.

Este suministro adicional ayudará a mantener las operaciones esenciales del laboratorio orbital. También respaldará los trabajos necesarios para su futura salida de órbita de forma segura y controlada.