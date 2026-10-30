Astronautas instalan un nuevo panel solar durante caminata espacial en la EEI

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Los astronautas Anil Menon y Joshua Kutryk completaron este jueves una caminata espacial de siete horas y 11 minutos. Durante la jornada, instalaron y desplegaron un nuevo panel solar en la Estación Espacial Internacional (EEI).
La actividad permitió colocar el séptimo de los ocho paneles solares que la agencia espacial estadounidense (NASA) comenzó a incorporar en 2021. El proyecto busca aumentar la capacidad energética del laboratorio orbital y garantizar un mayor suministro de electricidad para sus operaciones.
Según el blog de la estación, la caminata comenzó alrededor de las 8:00 de la mañana, hora del este de Estados Unidos (12:00 GMT). Los astronautas regresaron a las 15:08 (19:08 GMT), tras completar una jornada que se extendió casi media hora más de lo previsto.
Los nuevos paneles permitirán aumentar hasta un 30 % la energía disponible en la EEI. Con esta instalación, la capacidad de generación eléctrica de la estación pasará de 160 a unos 215 kilovatios.
Este suministro adicional ayudará a mantener las operaciones esenciales del laboratorio orbital. También respaldará los trabajos necesarios para su futura salida de órbita de forma segura y controlada.
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Trabajo fuera de la estación
Durante la operación, Menon, astronauta de la NASA, utilizó el brazo robótico Canadarm2 para trasladar el panel desde una plataforma de almacenamiento hasta el punto de instalación. Esta herramienta permitió mover el equipo mientras su compañero realizaba los trabajos en el exterior de la estación.
Por su parte, Kutryk, integrante de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), se desplazó por el exterior del laboratorio orbital para completar el montaje del panel solar.
Mientras ambos trabajaban fuera de la estación, los astronautas de la NASA Jessica Watkins y Luke Delaney permanecieron en el interior. Desde allí, ayudaron a sus compañeros con los trajes espaciales y controlaron el brazo robótico.
Esta fue la cuarta caminata espacial de Menon y la primera de Kutryk, quien llegó a la estación el pasado 1 de octubre como parte de la misión Crew-13. Con esta actividad, Kutryk se convirtió en el quinto astronauta canadiense en realizar trabajos fuera de una nave en órbita, según informó la CSA.
Preparan otra caminata espacial
La NASA contabilizó esta actividad como la caminata número 285 dedicada al ensamblaje, mantenimiento y mejora de la Estación Espacial Internacional. También fue la salida número 100 de la serie de caminatas estadounidenses realizadas desde el laboratorio orbital.
Durante la jornada, Menon y Kutryk adelantaron otras tareas para preparar su próxima salida al espacio, programada para el 5 de noviembre. Ambos astronautas volverán a trabajar en el exterior de la estación como parte del proyecto de renovación de su sistema energético.
En esa nueva caminata, tienen previsto instalar el octavo y último panel solar. Con ese trabajo completarán la incorporación de los equipos destinados a mejorar el suministro eléctrico de la estación.
EFE
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