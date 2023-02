España. – El Congreso de los Diputados de España aprobó este jueves una ley para que las trabajadoras que sufren de dolor menstrual puedan tomarse una «baja menstrual». Se trata de una medida pionera en Europa con la que el gobierno de izquierda busca romper tabúes en temas de género.

Qué se contempla

El texto de la ley, según explica el diario español El Mundo, contempla que la menstruación dolorosa entrará en el catálogo de causas por las que los médicos españoles podrán otorgar una incapacidad temporal.



Así, el texto dice que «tendrá la consideración de situación especial de incapacidad temporal por contingencias comunes aquella baja laboral en que pueda encontrarse la mujer en caso de menstruación incapacitante secundaria o dismenorrea secundaria asociada a patologías tales como endometriosis».

No obstante, la baja menstrual es solo una de las medidas claves de un proyecto de ley mucho más amplio aprobado este jueves para aumentar el acceso al aborto en los hospitales públicos.

Leer también: Hombres experimentan por primera vez el dolor menstrual

Los productos menstruales también serán gratis en colegios y universidades.

¿Cómo se podrá solicitar la incapacidad?

Según el diario El Español, se trata de una incapacidad que podrá solicitarse con el médico de cabecera de cada mujer.



No será necesario que las mujeres tengan alguna enfermedad diagnosticada, sino que podrá ser otorgada sin una patología previa.



Para solicitar esta incapacidad, además, no será necesario que las trabajadoras cuenten con un número mínimo de días cotizados en su esquema de seguridad social. Algo que, según El Mundo, sí es necesario en otras causas de incapacidad en España.

¿Cuántos días incluye la incapacidad?

Pese a que en un principio, según reporta El Mundo, se habló de establecer una incapacidad de máximo tres días, la ley aprobada este jueves no contempla un límite de tiempo. Es decir, puede ser un solo día o muchos más, según el médico lo considere necesario.

No habrá límite de días de incapacidad.

¿Quién pagará los días de incapacidad?

Será el Estado quien cubra la totalidad de los días de incapacidad por dolor menstrual y no las empresas. Esto con el fin de evitar que se cree una «cultura de la estigmatización» que termine por afectar la contratación de mujeres en el sector empresarial.

¿Es el primer país en aprobar una norma así?

Esta ley convierte a España en el primer país de Europa en otorgar una licencia por dolor menstrual, pero no se trata del primero en el mundo.



No obstante, sí son pocas las naciones que poseen una medida similar. Es el caso de Japón, Indonesia y Zambia.

Indonesia fue el país pionero en ese sentido. La ley, instaurada en 1948, señala que las mujeres no pueden ser obligadas a trabajar en el primer y segundo día de su menstruación. Luego, la medida se actualizó en 2003, permitiendo que las mujeres utilicen uno o dos días de permiso por regla dolorosa.

En Japón, la ley existe desde 1947 y no impone límite de días de permiso. No obstante, solo el 0,9 por ciento de las mujeres la utilizaron entre 2019 y 2020, según Efe.



La legislación en ese país asiático no obliga a las empresas a pagar la ausencia por una baja menstrual pero, según el Huffington Post, sí sanciona a aquellas que impidan que una mujer haga uso de su incapacidad por una menstruación dolorosa.

Otros países como Corea del Sur o Indonesia cuentan con medidas similares

En Corea del Sur la medida existe desde 1953. No obstante, solo permite a las mujeres tomar un día libre sin que la empresa deba pagar dicho permiso.



También existen medidas similares en Taiwán, en donde las mujeres pueden tomar máximo tres días libres al año por dolores que les impidan cumplir con sus funciones.

En otros países europeos también se han discutido medidas similares aunque no han llegado a término. En Italia se presentó una propuesta de ley en ese sentido en 2016 pero nunca llegó a aprobarse; en Francia no hay nada oficial, pero sí es un asunto que se debate y en Alemania, las mujeres pueden acudir al médico de familia para que les dé una baja por dolores menstruales, pero es a criterio del médico.

América Latina, Ciudad de México le propuso este jueves al Congreso reformar la ley federal del trabajo e incluir la licencia por dolor menstrual en casos de dismenorrea (menstruación dolorosa) primaria o secundaria.

Y en Colombia, la propuesta se ha planteado pero no se ha aprobado oficialmente en el Congreso.

¿Hay respaldo a la medida?

El apoyo no es absoluto. La «baja menstrual», de hecho, despertó reservas en la parte socialista del gobierno y es criticada por el sindicato UGT (Unión General de Trabajadores).



UGT, uno de los dos mayores sindicatos del país, expresó su preocupación por que los empresarios que quieran evitarlas acaben frenando la contratación de mujeres.



El conservador Partido Popular (PP), principal partido de la oposición, también advirtió del riesgo de «marginación, estigmatización» y «consecuencias negativas en el mercado laboral» para las mujeres.

Existe el riesgo de marginación, estigmatización y consecuencias negativas en el mercado laboral

El gobierno ha defendido la medida asegurando que busca acabar con el tabú que existe alrededor de la menstruación femenina.



«Reconocemos la salud menstrual como parte del derecho a la salud y combatimos el estigma y el silencio», dijo en el pasado la ministra española de Igualdad, Irene Montero, según citó Euronews.



Según un estudio recogido por el sindicato español Unión Sindical Obrera (USO), el 53 % de las mujeres sufre reglas dolorosas y en jóvenes, sube al 74 %.

¿Qué otras cosas propone la ley?

Además de la baja menstrual, la nueva ley se propone combatir la pobreza menstrual, y en ese sentido, apuesta por la gratuidad de los productos de higiene menstrual -tampones, compresas o copas menstruales- en centros educativos, prisiones y centros sociales para las mujeres en situación de vulnerabilidad.

Peor el foco del proyecto es el aborto, con el fin de garantizar la realización de interrupciones voluntarias del embarazo en centros sanitarios públicos.



Así, se elimina la exigencia de autorización paterna para las menores de 16 y 17 años que desean abortar. Pero se mantienen los plazos fijados por ley en 2010 y avalados por el Tribunal Constitucional recientemente. Con lo que el aborto seguirá siendo libre durante las primeras 14 semanas de gestación.

Las menores no tendrán que contar con un permiso de sus padres para abortar.

También se estipula el derecho a la incapacidad temporal desde el primer día de la semana 39 del embarazo y la incapacidad si se recibe asistencia sanitaria por un aborto que impida a las mujeres trabajar.



También se garantiza el acceso público y universal a la anticoncepción. «Las píldoras de última generación volverán a estar cubiertas por la Seguridad Social. La norma promoverá los métodos de anticoncepción masculina», señala al respecto El Mundo.

España también dio otro paso este jueves al aprobar una ley que reconoce la voluntad de la persona a partir de los 16 años como único requisito para cambiar de sexo en el registro civil, al eliminar la hormonación obligatoria y las evaluaciones psicológicas y médicas como requisitos.



Los menores de entre 16 y 14 años podrán cambiar su sexo en el registro siempre que acudan con sus padres o tutores legales. Mientras que entre los 12 y 14 años necesitarán autorización judicial.