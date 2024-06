Asesino en serie de Gilgo Beach se declara inocente en corte de Nueva York

Riverhead, Long Island.- Rex Heuermann, el llamado asesino en serie de Gilgo Beach, es acusado de por lo menos seis asesinatos en Nueva York.

En efecto, y con estas dos nuevas acusaciones, son seis muertes las que se le imputan al presunto asesino en serie de Gilgo Beach, pero ahora la fiscalía presenta nueva evidencia de cómo supuestamente este planificaba sus crímenes.

El arquitecto de la ciudad de Nueva York, arrestado el año pasado en relación con una serie de cadáveres encontrados en Gilgo Beach de Long Island, ha sido acusado de asesinato por la muerte de dos víctimas adicionales.

El presunto asesino en serie, Rex Heuermann, se declaró inocente de los nuevos cargos que incluyen los asesinatos de Jessica Taylor, cuyas manos y antebrazos resultaron encontrados a lo largo de Ocean Parkway. Ocurrió años después de que su torso apareciera en un bosque de Manorville. También, por la muerte de Sandra Costilla, quien supuestamente murió violentamente a manos de él en noviembre de 1993.

“El arquitecto planificó y ejecutó meticulosamente seis asesinatos separados», dijo el fiscal de distrito del condado de Suffolk, Raymond Tierney, en conferencia de prensa.

En un expediente judicial, los fiscales dijeron que pudieron utilizar nuevos métodos de pruebas forenses para hacer coincidir los cabellos encontrados en o cerca de ambas víctimas con un perfil de ADN que probablemente coincida con Heuermann.

“Cuando acabaron con su vida una luz se apagó, la extrañaremos por siempre. No podemos expresar lo que este día representa luego de esperar por respuestas durante 21 años” dijo Jasmine Robinson, la prima de Jessica Taylor.

Fiscales recuperaron documento de planificación en un disco duro

Además, los fiscales dicen que recuperaron un «documento de planificación» en un disco duro en su sótano utilizado para «planificar metódicamente» sus asesinatos.

El documento, escrito en mayúsculas, presenta una serie de listas de verificación con tareas a completar antes, durante y después de los asesinatos, así como lecciones prácticas para la «próxima vez». Entre las docenas de entradas escritas hay recordatorios para limpiar los cuerpos y destruir pruebas.

Una sección, titulada «cosas para recordar», parece resaltar lecciones de asesinatos anteriores, dijeron los fiscales, como el uso de cuerdas más pesadas.

Una lista de verificación de «preparación del cuerpo» incluye, entre otros elementos, una nota para «quitar la cabeza y las manos».

El abogado defensor de Heuermann indicaba no estar listo para responder a la nueva evidencia.

“Sé que el fiscal de distrito tiene ese documento, sé que han hecho un despliegue del mismo que lo muestran a todo el mundo, pero no puedo comentar porque no conozco los detalles. Es injusto cuando te presentan algo y te dicen ahora defiéndelo. No puedo hacerlo todavía porque nuevamente no estoy empapado aún de la información”, dijo Michael Brown, abogado defensor, comunicando además que su cliente mantiene su inocencia.

El abogado reconoce la difícil tarea que tiene en sus manos.

Las autoridades aseguraron continuarán su investigación. Se han encontrado al menos 11 conjuntos de restos humanos en el condado de Suffolk de Long Island, incluidas las cuatro mujeres de las que Heuermann está acusado de matar: Megan Waterman, Melissa Barthelemy, Amber Costello y Maureen Brainard-Barnes.

Sus restos resultaron encontrados cerca de Gilgo Beach a lo largo de Ocean Parkway.

Heuermann se declaró inocente de todos los cargos de asesinato.

Este quedó en prisión preventiva sin derecho a fianza.

La próxima comparecencia en corte del acusado está pautada para el próximo 30 de julio.

Historia realizada por Ricardo Villarini, Noticiero 47 Telemundo.