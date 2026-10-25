Arquidiócesis de NY acuerda pagar US$800 millones a víctimas de abusos sexuales

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La Arquidiócesis de Nueva York acordó pagar US$800 millones para resolver las reclamaciones de aproximadamente 1,300 personas que denunciaron haber sufrido abusos sexuales por parte de miembros del clero, en uno de los mayores acuerdos de compensación de este tipo en Estados Unidos.
El acuerdo fue anunciado el sábado 24 de octubre y confirmado por el arzobispo de Nueva York, Ronald Hicks, en un mensaje dirigido al clero. No obstante, su formalización quedó pendiente de la firma de las partes, prevista para la semana del 6 de noviembre de 2026.
Los abogados de los denunciantes calificaron el acuerdo como un avance en la búsqueda de justicia y rendición de cuentas, después de más de siete años de litigios relacionados con las acusaciones de abusos sexuales contra integrantes de la Iglesia católica.
Jeff Anderson, uno de los abogados que representa a los afectados, destacó la determinación de los sobrevivientes para mantener sus reclamaciones durante el proceso judicial.
Notas relacionadas
Cómo se distribuiría la compensación
Según información publicada por The Guardian, los sobrevivientes podrán optar por un pago estándar de US$250,000 o someter sus casos a un procedimiento de evaluación individual para determinar la compensación correspondiente.
El acuerdo también contempla la divulgación de documentos relacionados con personas señaladas por delitos sexuales dentro de la Iglesia. Y permite a los sobrevivientes buscar compensaciones adicionales mediante reclamaciones contra las aseguradoras, de acuerdo con los términos reportados.
Una ley que abrió la vía a las demandas
El proceso se vio impulsado por la Ley de Víctimas Infantiles de Nueva York, aprobada en 2019, que amplió las posibilidades de presentar demandas civiles por abusos sexuales sufridos durante la infancia, incluso cuando habían transcurrido décadas desde los hechos.
La legislación permitió que numerosas personas presentaran reclamaciones contra presuntos agresores y contra instituciones a las que acusaban de haberlos protegido.
Uno de los mayores acuerdos en Estados Unidos
El pacto de Nueva York sería el segundo de mayor cuantía alcanzado por una arquidiócesis católica estadounidense por reclamaciones de abusos sexuales.
En 2024, la Arquidiócesis de Los Ángeles acordó pagar US$880 millones a aproximadamente 1,000 sobrevivientes. Además, la institución había desembolsado otros US$740 millones en reclamaciones anteriores.
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