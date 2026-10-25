Arquidiócesis de NY acuerda pagar US$800 millones a víctimas de abusos sexuales

La Arquidiócesis de Nueva York acordó pagar US$800 millones para resolver las reclamaciones de aproximadamente 1,300 personas que denunciaron haber sufrido abusos sexuales por parte de miembros del clero, en uno de los mayores acuerdos de compensación de este tipo en Estados Unidos.

El acuerdo fue anunciado el sábado 24 de octubre y confirmado por el arzobispo de Nueva York, Ronald Hicks, en un mensaje dirigido al clero. No obstante, su formalización quedó pendiente de la firma de las partes, prevista para la semana del 6 de noviembre de 2026.

Los abogados de los denunciantes calificaron el acuerdo como un avance en la búsqueda de justicia y rendición de cuentas, después de más de siete años de litigios relacionados con las acusaciones de abusos sexuales contra integrantes de la Iglesia católica.

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Jeff Anderson, uno de los abogados que representa a los afectados, destacó la determinación de los sobrevivientes para mantener sus reclamaciones durante el proceso judicial.