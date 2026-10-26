Violador en serie queda en libertad tras cumplir solo 20 de 124 años

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Andrew Luster, de 62 años, salió de prisión después de cumplir 20 de los 124 años a los que había sido sentenciado. Luster es bisnieto de Max Factor Sr., fundador de la reconocida marca de maquillaje creada en 1914 para la industria cinematográfica.
Notas relacionadas
Las pruebas que llevaron a su condena
El caso comenzó en julio de 2000, cuando una estudiante universitaria denunció que Luster la había violado en su vivienda. Durante la investigación, las autoridades encontraron grabaciones que mostraban cómo drogaba y agredía sexualmente a la mujer.
Los investigadores también hallaron videos de abusos contra otras dos mujeres. A partir de esas evidencias, Luster enfrentó 86 cargos relacionados con los hechos.
Sin embargo, su proceso judicial tomó un giro inesperado a finales de 2002, cuando huyó a México mientras se desarrollaba el juicio.
Luster había conseguido autorización para visitar a su abogado en Los Ángeles durante las festividades. En lugar de regresar, escapó del país con ayuda de una persona que, según el relato del caso, facilitó su cruce ilegal de la frontera.
Su captura en México y la condena de 124 años
Aunque las autoridades estadounidenses lo buscaron durante meses, Luster permaneció prófugo hasta junio de 2003, cuando fue capturado en Puerto Vallarta por Duane «Dog» Chapman, conocido por su trabajo como cazarrecompensas.
Para entonces, un jurado ya lo había declarado culpable en ausencia. Posteriormente, un juez le impuso una condena de 124 años de prisión.
Su condición de fugitivo le impidió apelar el veredicto por la vía habitual. No obstante, presentó un recurso de hábeas corpus que fue concedido en 2012.
Como consecuencia, el Tribunal Superior del Condado de Ventura anuló la sentencia original y estableció una nueva condena de 50 años.
¿Qué permitió su salida anticipada?
Las reducciones posteriores de su pena, vinculadas a la aplicación de la Propuesta 57 de California, contribuyeron a que Luster pudiera optar por una liberación anticipada.
La medida, aprobada por los votantes en 2016, introdujo cambios en el sistema penitenciario estatal y amplió las oportunidades de reducción de condena para determinados reclusos. Su aplicación al caso de Luster ha generado cuestionamientos sobre los criterios utilizados para determinar qué delitos permiten acceder a esos beneficios.
Luster quedó habilitado para solicitar la libertad condicional en 2024. Desde entonces, sus tres acusadoras han asistido a las audiencias para oponerse a su salida de prisión.
El caso ha vuelto a generar controversia en Glendora, comunidad donde reside actualmente. El alcalde de esa localidad, David Fredendall, expresó su indignación al conocer que Luster vive en la ciudad.
“La ciudad de Glendora está más que decepcionada. Estamos indignados”, declaró el funcionario, cuya familia ha vivido allí durante seis generaciones, según reportó People en Español.
La fiscalía advierte que sigue siendo peligroso
La liberación también ha encontrado resistencia por parte de los fiscales que participaron en el caso.
Durante una audiencia de libertad condicional celebrada en 2025, el fiscal adjunto sénior del condado de Ventura, Anthony Wold, cuestionó la conducta de Luster y la gravedad de los hechos por los que fue condenado.
«Al drogar a sus víctimas hasta dejarlas en un estado similar al coma, Andrew Luster jugó a la ruleta rusa con las vidas de sus víctimas para poder abusar de sus cuerpos inconscientes», afirmó Wold en un comunicado.
El fiscal también sostuvo que Luster intenta minimizar su responsabilidad por los delitos cometidos para obtener beneficios penitenciarios.
«Sigue siendo un depredador sexual altamente peligroso», advirtió. Además, reiteró la posición de la fiscalía de que debía cumplir la totalidad de la condena impuesta.
El caso mantiene abierto el debate sobre las reducciones de penas, la evaluación del riesgo de los condenados y el impacto que estas decisiones tienen en las víctimas y las comunidades donde residen quienes recuperan su libertad.
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