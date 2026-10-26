Violador en serie queda en libertad tras cumplir solo 20 de 124 años

Las pruebas que llevaron a su condena

El caso comenzó en julio de 2000, cuando una estudiante universitaria denunció que Luster la había violado en su vivienda. Durante la investigación, las autoridades encontraron grabaciones que mostraban cómo drogaba y agredía sexualmente a la mujer.

Los investigadores también hallaron videos de abusos contra otras dos mujeres. A partir de esas evidencias, Luster enfrentó 86 cargos relacionados con los hechos.

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Sin embargo, su proceso judicial tomó un giro inesperado a finales de 2002, cuando huyó a México mientras se desarrollaba el juicio.

Luster había conseguido autorización para visitar a su abogado en Los Ángeles durante las festividades. En lugar de regresar, escapó del país con ayuda de una persona que, según el relato del caso, facilitó su cruce ilegal de la frontera.

Su captura en México y la condena de 124 años

Aunque las autoridades estadounidenses lo buscaron durante meses, Luster permaneció prófugo hasta junio de 2003, cuando fue capturado en Puerto Vallarta por Duane «Dog» Chapman, conocido por su trabajo como cazarrecompensas.

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Para entonces, un jurado ya lo había declarado culpable en ausencia. Posteriormente, un juez le impuso una condena de 124 años de prisión.

Su condición de fugitivo le impidió apelar el veredicto por la vía habitual. No obstante, presentó un recurso de hábeas corpus que fue concedido en 2012.

Como consecuencia, el Tribunal Superior del Condado de Ventura anuló la sentencia original y estableció una nueva condena de 50 años.