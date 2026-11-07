Among Us permitió rescatar a menor que tenía más de 500 días secuestrada

Una conversación en el videojuego Among Us permitió localizar a Kylie Arellano, una adolescente de 17 años que llevaba más de 500 días desaparecida y que, según las autoridades, permanecía cautiva en una vivienda de Oregón, Estados Unidos.

El caso salió a la luz cuando Arellano contó su situación a otra jugadora mientras coincidían en una partida en línea. La madre de esta última recibió la información y alertó al FBI, lo que permitió a los investigadores avanzar hasta dar con el paradero de la menor.

Las autoridades localizaron a Arellano el pasado 1 de noviembre y arrestaron sin incidentes a Adam Harmel, de 39 años, residente de Huntington, Oregón. La fiscalía lo acusa de transportar a la adolescente entre estados con fines de explotación.

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Según documentos judiciales federales, la joven reveló que necesitaba ayuda durante una conversación por Among Us, un videojuego multijugador en el que los participantes deben identificar a los impostores que sabotean una nave espacial.

La información llegó a los investigadores a través de la oficina del FBI en Salt Lake City, que trabajaba en el caso junto con la Oficina del Sheriff del Condado de Rich, en Utah. Posteriormente, la Policía de Oregón intervino en el operativo de rescate.

Las acusaciones contra el detenido

La fiscalía sostiene que Harmel mantuvo a Arellano encerrada en un sótano y la agredió en repetidas ocasiones. También lo acusa de obligarla a quitarse los aparatos de ortodoncia con unos alicates, presuntamente para dificultar su identificación.

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Una declaración jurada del FBI recoge otras presuntas medidas de control. Según el documento, el hombre guardaba un cuchillo debajo de su almohada y obligaba a la adolescente a dormir entre él y la pared para impedir que escapara.

Estos señalamientos forman parte de las acusaciones presentadas contra el detenido y de la investigación en curso.