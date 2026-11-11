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El expresidente colombiano Juan Manuel Santos (2010-2018) pidió este miércoles al mandatario Abelardo de la Espriella que implemente el Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Santos sostuvo que la recuperación de la seguridad no depende únicamente de una política de fuerza. A su juicio, el Gobierno también debe fortalecer la presencia del Estado en los territorios afectados por grupos armados.

«Si quiere recuperar la seguridad, necesita recuperar el control del territorio que hoy está en manos de los grupos criminales. Eso no se hace solo con mano dura, bombardeando; sino con inteligencia, inversión social y fortaleciendo la confianza de las comunidades», expresó.

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El exmandatario, quien recibió el Premio Nobel de la Paz en 2016 por sus esfuerzos para alcanzar el acuerdo, habló durante la instalación del foro La paz se construye por la vida: un compromiso constitucional. 10 años del Acuerdo Final de Paz.

La actividad fue organizada por la Defensoría del Pueblo para conmemorar la firma del pacto entre el Gobierno colombiano y las antiguas FARC, el 24 de noviembre de 2016.

Juan Manuel Santos.

Deterioro de la seguridad a la falta de implementación

Durante su intervención, Santos defendió el acuerdo firmado durante su Gobierno y cuestionó que las administraciones posteriores no hayan completado su implementación.

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«El deterioro de la seguridad después de la firma del acuerdo es consecuencia de no haberlo implementado y de la falta de una política efectiva de seguridad», afirmó.

El expresidente agregó que el pacto contiene medidas que podrían contribuir a resolver varios de los problemas que enfrenta Colombia.

«La solución a muchos de los problemas que hoy vive Colombia está en el Acuerdo. Eso es lo que el Gobierno (actual) no ha querido entender», manifestó.

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También insistió en que el cumplimiento del documento constituye una responsabilidad del Estado, independientemente de los cambios de Gobierno.

«El Gobierno debe implementar el acuerdo no solo porque le conviene, sino también porque es su obligación y porque es la palabra empeñada del Estado», expresó.

Grupos armados superan los 27,000 integrantes

Santos advirtió que la violencia en Colombia ha cambiado desde la firma del acuerdo. Según explicó, distintos grupos armados se disputan territorios estratégicos y actividades ilegales.

Entre las organizaciones mencionó:

Las disidencias de las antiguas FARC.

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El Clan del Golfo, organización criminal surgida de estructuras paramilitares.

El exmandatario señaló que estos grupos tienen una presencia creciente en territorios donde disputan los ingresos del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

«Estos grupos se han expandido, fortalecido y crecido exponencialmente. Hoy se calcula que superan los 27.000 integrantes», sostuvo.

Santos describió estas organizaciones como estructuras criminales con mayor capacidad operativa y conexiones que trascienden las fronteras colombianas.

De la Espriella no envió representantes al foro

El presidente Abelardo de la Espriella asumió el cargo el 7 de agosto de 2026 y ha expresado su oposición al Acuerdo de Paz de 2016.

Según lo informado durante el encuentro, el Gobierno no envió representantes al foro, pese a haber recibido una invitación.

También estaba prevista la participación del expresidente Gustavo Petro (2022-2026), quien finalmente no asistió.

En la actividad intervino el expresidente Iván Duque (2018-2022), sucesor de Santos y uno de los principales críticos del acuerdo durante su mandato. Su discurso recibió tanto aplausos como abucheos.

La conmemoración del décimo aniversario del pacto reabre el debate sobre sus resultados, los compromisos pendientes y el papel de las instituciones en la búsqueda de seguridad y paz en Colombia.