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Agentes federales de México capturaron en Tijuana, Baja California, a José Alberto Leyva Acosta, alias «Beto Leyva», señalado como presunto operador de una facción del Cártel de Sinaloa vinculada al tráfico de personas y al secuestro de migrantes.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, informó este miércoles sobre el arresto. Identificó al detenido como integrante del círculo cercano de los hermanos René y Alfonso Arzate García, conocidos como «La Rana» y «El Aquiles».

Ambos son señalados como líderes de una facción del Cártel de Sinaloa con presencia en Sinaloa, Baja California y Durango.

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Según las investigaciones citadas por García Harfuch, Leyva Acosta coordinaba el traslado irregular de personas desde Tijuana hacia San Diego y San Ysidro, en California, Estados Unidos.

También está relacionado con secuestros de migrantes, por quienes presuntamente se exigía dinero a sus familiares en territorio estadounidense a cambio de su liberación.

Lo vinculan con secuestros y lavado de dinero

Las autoridades mexicanas atribuyen al detenido varias actividades relacionadas con la estructura criminal de los hermanos Arzate.

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Entre los señalamientos figuran:

Tráfico de personas: presuntamente coordinaba el traslado de migrantes desde Tijuana hacia localidades fronterizas de California.

presuntamente coordinaba el traslado de migrantes desde Tijuana hacia localidades fronterizas de California. Secuestro de migrantes: estaría relacionado con la retención de personas para exigir dinero a sus familiares a cambio de liberarlas.

estaría relacionado con la retención de personas para exigir dinero a sus familiares a cambio de liberarlas. Lavado de dinero: las investigaciones lo vinculan con negocios utilizados para introducir recursos ilícitos en actividades comerciales.

las investigaciones lo vinculan con negocios utilizados para introducir recursos ilícitos en actividades comerciales. Tráfico de armas: presuntamente participaba en una red que obtenía armas y vehículos robados en Estados Unidos para entregarlos a la organización criminal.

De acuerdo con las investigaciones, el sospechoso «coordinaba el tráfico de personas desde Tijuana hacia San Diego y San Ysidro, California».

Tiene una orden de arresto en Estados Unidos

El detenido también cuenta con una orden de arresto vigente en Estados Unidos, según informó la Secretaría de Seguridad mexicana.

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Medios locales reportaron que Leyva Acosta fue arrestado en 2007 por agentes de la Patrulla Fronteriza estadounidense en California, por introducir de manera irregular a extranjeros indocumentados.

La orden federal que mantiene pendiente habría sido emitida por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, luego de que no compareciera ante procedimientos judiciales federales.

Las autoridades no informaron en el comunicado sobre una eventual solicitud de extradición.

Operativo contó con apoyo de Estados Unidos

La captura se realizó durante cateos autorizados por un juez, como parte de una investigación por delincuencia organizada.

En el operativo participaron agentes de varias instituciones mexicanas:

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Secretaría de Marina (Semar).

Guardia Nacional (GN).

Fiscalía General de la República (FGR).

La operación contó con intercambio de información e inteligencia con Homeland Security Investigations (HSI), agencia de investigaciones de seguridad nacional de Estados Unidos, dependiente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La cooperación entre ambos países permitió apoyar las labores de investigación que condujeron a la captura en Tijuana.

Las autoridades mexicanas identifican a «Beto Leyva» como una figura cercana a los hermanos Arzate y lo vinculan con actividades criminales en la frontera norte. Su situación judicial deberá determinarse conforme avancen los procedimientos correspondientes.