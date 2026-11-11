Lula y Delcy Rodríguez buscan restablecer relaciones entre Brasil y Venezuela

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, acordaron avanzar en la reanudación de las relaciones bilaterales «al más alto nivel».

El encuentro se celebró este miércoles en Antalya, Turquía, al margen de la cumbre climática COP31 de Naciones Unidas. Fue la primera reunión presencial entre ambos desde que Rodríguez asumió el poder en enero de 2026, tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos.

Según un comunicado del Gobierno brasileño, los dos mandatarios expresaron su disposición a «ahondar» las conversaciones sobre posibles «áreas de cooperación».

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La reunión busca abrir una nueva etapa en los vínculos entre Brasil y Venezuela, deteriorados desde las elecciones presidenciales venezolanas de 2024. En ese proceso, Lula cuestionó los resultados que dieron la victoria a Maduro y se negó a reconocer su triunfo.

La postura de Brasil provocó críticas de las autoridades venezolanas. Desde entonces, las relaciones diplomáticas quedaron debilitadas y Brasil permaneció sin embajador en Caracas, según reportes de prensa brasileños.

Comercio y aranceles entre ambos países

Uno de los principales asuntos abordados fue la revisión del Acuerdo de Complementación Económica número 69, que regula parte del intercambio comercial entre Brasil y Venezuela.

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Lula manifestó su interés en retomar las negociaciones sobre ese instrumento, paralizadas desde 2024. También planteó revisar los aranceles que Venezuela aplica a los automóviles fabricados en Brasil.

Rodríguez propuso que el Gobierno brasileño envíe una delegación negociadora a Caracas para avanzar en las conversaciones.

Entre los temas tratados durante el encuentro figuran:

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Relaciones diplomáticas: retomar los vínculos bilaterales al más alto nivel.

retomar los vínculos bilaterales al más alto nivel. Acuerdo comercial: reactivar las negociaciones sobre el instrumento económico número 69.

reactivar las negociaciones sobre el instrumento económico número 69. Aranceles: discutir los impuestos venezolanos a los vehículos brasileños.

discutir los impuestos venezolanos a los vehículos brasileños. Inversiones petroleras: explorar una mayor participación de empresas brasileñas en el sector energético venezolano.

explorar una mayor participación de empresas brasileñas en el sector energético venezolano. Cooperación: profundizar el diálogo sobre nuevas áreas de trabajo conjunto.

Brasil contempla inversiones en petróleo venezolano

Los mandatarios también discutieron la posibilidad de ampliar las inversiones brasileñas en la industria petrolera de Venezuela.

Como parte de ese acercamiento, acordaron que el ministro brasileño de Minas y Energía, Alexandre Silveira, viaje al país vecino antes de finalizar el año.

La visita permitirá abordar las oportunidades de inversión y cooperación en el sector energético. Sin embargo, el anuncio no supone todavía la aprobación de nuevos proyectos ni compromisos de inversión específicos.

El Gobierno brasileño también destacó las misiones empresariales que representantes de ese país realizaron recientemente a Venezuela.

Lula mantiene críticas a la captura de Maduro

Aunque se distanció políticamente de Maduro por la controversia electoral de 2024, Lula también cuestionó la operación militar estadounidense que terminó con la captura del exmandatario venezolano.

El presidente brasileño calificó de «inaceptable» la intervención y sostuvo que representó una «afronta gravísima a la soberanía» de Venezuela, además de una violación del derecho internacional.

Tras la captura de Maduro, Brasil condenó la operación y mantuvo contactos con las autoridades venezolanas. También envió medicamentos e insumos sanitarios a solicitud del Gobierno de Rodríguez, según reportes de Reuters.

El acercamiento entre Lula y Rodríguez plantea ahora una agenda de trabajo centrada en la recuperación de los vínculos diplomáticos, la reactivación del comercio y la cooperación energética.