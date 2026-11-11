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El papa León XIV llegó este miércoles a Perú, la última parada de su gira por América Latina y el país donde desarrolló buena parte de su trayectoria religiosa durante más de dos décadas.

El pontífice aterrizó en Lima procedente de Buenos Aires, Argentina. A su llegada, fue recibido por la presidenta peruana, Keiko Fujimori, y el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

El regreso tiene un significado especial para Robert Francis Prevost, nombre de nacimiento del papa. Perú fue el país donde ejerció como misionero, asumió responsabilidades dentro de la Iglesia y obtuvo la nacionalidad peruana.

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Durante la recepción, una pareja de niños le entregó un ramo de flores. También participó el coro infantil de Sinfonía por el Perú, proyecto del tenor Juan Diego Flórez que ofrece educación musical a menores de bajos recursos.

León XIV también se acercó a un grupo de niños huérfanos que residen en albergues estatales para saludarlos. Después continuó con los actos protocolarios junto a las autoridades religiosas.

Feligreses esperan al papa León XIV, en la Plaza de Armas frente al Palacio de Gobierno, en Lima (Perú).

Una visita de seis días por cuatro ciudades

La agenda del pontífice se extenderá hasta el lunes 16 de noviembre. Durante su estancia recorrerá Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

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Entre las principales actividades previstas figuran:

Lima: encuentros con la presidenta, autoridades del Estado, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

encuentros con la presidenta, autoridades del Estado, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Chiclayo: celebración de una misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel y encuentros con representantes de la Iglesia y el mundo universitario.

celebración de una misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel y encuentros con representantes de la Iglesia y el mundo universitario. Cusco: encuentro con fieles y representantes de la religiosidad popular en el parque arqueológico de Saqsaywaman.

encuentro con fieles y representantes de la religiosidad popular en el parque arqueológico de Saqsaywaman. Pucallpa: reunión con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos, además de una celebración eucarística.

La agenda también contempla encuentros con jóvenes, universitarios, obispos, sacerdotes y comunidades religiosas.

La visita permitirá al pontífice regresar a distintos escenarios vinculados con su labor pastoral. También tendrá contacto con comunidades andinas y amazónicas, cuyas realidades forman parte de la diversidad social y cultural del país.

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Chiclayo, el vínculo más personal de León XIV con Perú

Uno de los momentos centrales del recorrido será su regreso a Chiclayo, en el departamento de Lambayeque. Allí fue obispo durante ocho años, entre 2015 y 2023.

Prevost llegó a Perú en 1985 como misionero agustino. Su labor religiosa incluyó comunidades de Chulucanas, Trujillo y otras localidades antes de asumir la dirección de la diócesis de Chiclayo.

En 2015 obtuvo la nacionalidad peruana. Ese mismo año asumió formalmente como obispo de Chiclayo, responsabilidad que mantuvo hasta su traslado al Vaticano en 2023.

Su vínculo con esa comunidad quedó reflejado en sus primeras palabras como papa, el 8 de mayo de 2025, desde el balcón de la basílica de San Pedro.

«Un saludo especial a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú, un pueblo fiel que ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha contribuido significativamente para seguir siendo una Iglesia fiel a Jesucristo», expresó entonces.

La frase generó una reacción especial entre los peruanos, que desde su elección esperaban el regreso del antiguo obispo convertido en líder de la Iglesia católica.

Durante su despedida de Chiclayo en 2023, Prevost también había recordado el sentido de su vocación misionera. En aquella ocasión expresó:

«Un misionero va donde no es querido, pero sí lo necesitan; y se queda hasta que es querido, pero ya no tan necesitado».

La frase, que atribuyó a un fundador de un grupo de misioneros, fue recogida durante la misa de despedida de su diócesis.