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Dos jóvenes pescadores reportados como desaparecidos fueron encontrados sin vida en territorio haitiano y, según informaciones preliminares, sus cuerpos presentaban múltiples heridas de arma de fuego.

La noticia ha provocado consternación entre sus familiares y residentes de la zona de Buen Hombre, perteneciente a Villa Vázquez, en Montecristi, y Punta Rucia, perteneciente a La Isabella, en Puerto Plata.

Los fallecidos fueron identificados como Frandeli Andújar y otro pescador conocido como Concote, cuyo nombre completo no fue precisado.

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Los dos jóvenes pescadores fueron encontrados sin vida en territorio haitiano, luego de haber sido reportados como desaparecidos.



De acuerdo con ese reporte, ambos habrían muerto en circunstancias violentas todavía pendientes de esclarecer. La información difundida no incluye una confirmación oficial sobre la causa de las muertes ni detalles que permitan establecer cómo se produjo el presunto ataque.

Lo ocurrido ha generado dolor e indignación entre sus allegados, quienes esperan que las autoridades esclarezcan los hechos y establezcan responsabilidades.

Interrogantes sobre el caso

El hallazgo deja numerosas interrogantes: cuándo y desde dónde salieron los pescadores, cuánto tiempo permanecieron desaparecidos, en qué punto de Haití fueron localizados y qué circunstancias los llevaron hasta ese territorio.

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Sin embargo, el reporte no identifica a posibles responsables ni precisa si existen personas detenidas o una investigación formal anunciada por las autoridades dominicanas o haitianas. Tampoco ofrece información sobre la recuperación y el eventual traslado de los cuerpos.

Vigilancia fronteriza reforzada

Debido a los recientes acontecimientos registrados en Haití y al clima de inseguridad que persiste en ese territorio, las autoridades dominicanas mantienen reforzada la vigilancia en la zona fronteriza. Para ello, cuentan con efectivos militares y fuerzas especiales desplegados en distintos puntos.

Como parte de estas acciones, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, y el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, supervisan las medidas de seguridad implementadas en Dajabón.

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El recorrido permite verificar el funcionamiento de los dispositivos militares y las labores de vigilancia que se desarrollan en la zona.

El despliegue incluye tropas en la primera y segunda línea de defensa, así como patrullajes para mantener el control de la franja fronteriza y responder ante cualquier eventualidad.

Fernández Onofre aseguró que la situación en la frontera se mantiene tranquila y sostuvo que las bandas haitianas no representan una amenaza cercana a la línea divisoria.

«La frontera está totalmente tranquila. Las bandas están ubicadas en el mismo lugar desde hace un año. La más cercana está por el lado de Mirebalais. No están tan cerca de la frontera como se ha querido decir», expresó el ministro.

El funcionario explicó que el grupo más cercano se encuentra en las proximidades de Mirebalais y que las bandas permanecen en las mismas posiciones desde hace aproximadamente un año.

En el ámbito de la cooperación internacional, República Dominicana ofrece apoyo logístico a las tropas de El Salvador y a las fuerzas de supresión de pandillas que operan en territorio haitiano, en medio de los esfuerzos para enfrentar la crisis de seguridad en el vecino país.

Por José Adriano Rodríguez