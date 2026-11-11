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El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, agradeció este martes al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por el apoyo de las tropas salvadoreñas en la lucha contra las pandillas que operan en territorio haitiano.

El jefe de Gobierno aseguró que la colaboración con las fuerzas centroamericanas y los organismos de seguridad internacionales ha permitido reforzar las operaciones y recuperar zonas afectadas por la violencia.

«Saludo el compromiso de las fuerzas salvadoreñas en la lucha contra las pandillas», escribió Fils-Aimé en su cuenta de X.

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El funcionario también destacó la participación de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), la Policía Nacional de Haití, las Fuerzas Armadas haitianas y los socios internacionales.

Según afirmó, esta cooperación ha permitido «recuperar el control territorial y restablecer la autoridad del Estado».

El primer ministro también expresó su reconocimiento directo a Bukele por el respaldo militar de su Gobierno.

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«Haití, El Salvador, GSF: ¡el mismo combate, la misma determinación! La colaboración continúa. Las pandillas no tendrán sueño», manifestó.

Diferencias entre Estados Unidos y El Salvador

El respaldo de Fils-Aimé se produce en medio de diferencias entre Washington y San Salvador sobre la coordinación de las operaciones militares en Haití.

El medio estadounidense Axios informó que el encargado de Negocios de Estados Unidos en Haití, David Howell, cuestionó ante el primer ministro la falta de coordinación de las tropas salvadoreñas con la GSF.

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Según ese reporte, las tensiones aumentaron después de un ataque contra un convoy salvadoreño el 31 de octubre, cerca de la Embajada estadounidense en Puerto Príncipe.

El Gobierno de El Salvador rechazó los señalamientos y defendió la coordinación de sus operaciones con las autoridades haitianas y la fuerza internacional.

La presencia salvadoreña también ha generado interrogantes sobre la estructura de mando. La ONU ha señalado que la mayoría de los efectivos enviados por Bukele no opera bajo el marco de la misión respaldada por Naciones Unidas.

Bukele envió más de 2,000 soldados a Haití

El mandatario salvadoreño desplegó más de 2,000 militares en Haití durante octubre, inicialmente para apoyar la búsqueda de cuatro aerotécnicos de esa nacionalidad desaparecidos desde el día 18.

Los militares formaban parte de la GSF y desaparecieron después de una emboscada de bandas armadas en la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets.

La búsqueda de los cuatro salvadoreños continúa mientras las fuerzas desplegadas participan en operaciones contra las organizaciones criminales.

Entre las acciones de seguridad recientes figuran:

Operativos en Puerto Príncipe: las fuerzas del orden mantienen intervenciones en distintos puntos de la región metropolitana.

las fuerzas del orden mantienen intervenciones en distintos puntos de la región metropolitana. Zona de Martissant: se desarrollan operaciones en esta área de la entrada sur de la capital.

se desarrollan operaciones en esta área de la entrada sur de la capital. Carrefour: las autoridades mantienen atención sobre sectores donde se refugiarían integrantes de grupos armados.

las autoridades mantienen atención sobre sectores donde se refugiarían integrantes de grupos armados. 400 Mawozo: las operaciones también se dirigen contra estructuras vinculadas a esta organización criminal, liderada por Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou.

Fils-Aimé visita Kenscoff y anuncia apoyo agrícola

Este martes, el primer ministro también visitó Kenscoff, una zona agrícola ubicada al suroeste de Puerto Príncipe que ha sufrido ataques de pandillas.

La localidad fue escenario de una masacre en agosto pasado, que dejó al menos 47 muertos.

Durante su recorrido, Fils-Aimé visitó centros educativos, se reunió con representantes comunitarios y acudió a la comisaría del municipio.

El funcionario también anunció medidas para respaldar la producción agrícola y ayudar a las familias afectadas por la violencia.

Entre los insumos y materiales entregados figuran:

Fertilizantes y semillas.

Semillas de pimientos, puerros, zanahorias y coles.

Herramientas para las labores agrícolas.

«En todas partes se perfilan señales de un nuevo comienzo. Kenscoff se levanta, y el Estado está al lado de su población para acompañar esta dinámica de renovación», expresó.

El primer ministro agregó que la recuperación de la localidad debe comenzar con sus habitantes y su disposición para reconstruir la comunidad.

Haití discutirá el futuro de las tropas salvadoreñas

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, informó que Fils-Aimé viajará a su país a mediados de noviembre para conversar sobre el futuro del contingente desplegado en Haití.

La visita permitirá abordar la continuidad de la participación salvadoreña en las operaciones contra las pandillas. Hasta el momento, no se ha establecido una fecha para el retorno de los militares.

La reunión se producirá mientras continúa la ofensiva contra los grupos armados y persisten las preguntas sobre la coordinación y el alcance de las fuerzas extranjeras en territorio haitiano.