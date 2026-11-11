¿Quieres resumir esta noticia? Resumir Preparando el resumen… Resumen Puntos clave Preguntas frecuentes Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.

La Paz. – El Gobierno de Bolivia acusó este miércoles al expresidente Evo Morales de dirigir una estructura de narcotráfico que opera desde el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que Morales controla la producción de drogas que sale de esa región. También lo señaló como responsable de financiar los conflictos registrados durante mayo y junio pasados.

En una entrevista con la radio local Erbol, Oviedo aseguró que el exmandatario mantiene influencia sobre las actividades que se desarrollan en esa zona.

Publicidad

«En el Trópico no se mueve ni una mosca si no lo ordena Evo Morales», sostuvo el funcionario.

Marco Antonio Oviedo, minitro de Gobierno.

Gobierno vincula a Morales con financiamiento de protestas

Oviedo afirmó que las autoridades detectaron movimientos de dinero durante los operativos policiales realizados en medio de los bloqueos de carreteras.

Según explicó, durante esas intervenciones se constató que más de ocho millones de bolivianos salían del Trópico de Cochabamba.

«Los bloqueos criminales y salvajes que se dieron durante 53 días venían financiados de ese sector», declaró.

El ministro también señaló a organizaciones campesinas, entre ellas la federación Tupac Katari de La Paz, de contribuir económicamente a las protestas.

Publicidad

Las protestas y sus consecuencias

Las manifestaciones se desarrollaron entre mayo y junio y reunieron a campesinos, integrantes de la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines a Morales.

Los participantes exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz, a quien responsabilizaban de no resolver la crisis económica del país.

Protestas dejaron 16 personas fallecidas

Los bloqueos de carreteras se extendieron durante 53 días y provocaron interrupciones en el tránsito y dificultades para acceder a servicios médicos.

Publicidad

El conflicto dejó 16 personas fallecidas. La mayoría murió por falta de atención médica como consecuencia de los cortes de rutas.

Morales plantea opciones para frenar los enfrentamientos

En medio de las protestas, Morales advirtió públicamente que el presidente Paz tenía «dos caminos»: militarizar el país o convocar elecciones en un plazo de 90 días.

El exmandatario planteó esas opciones para evitar que continuaran los enfrentamientos con muertos y heridos.

Morales enfrenta investigaciones penales

La Fiscalía abrió una investigación contra Morales por presuntos delitos de alzamiento armado y terrorismo. Las autoridades lo acusan de liderar las protestas y los bloqueos contra el Gobierno.

Dentro de ese proceso existe una orden de captura en su contra.

Además, el expresidente enfrenta otra orden de detención relacionada con una investigación por trata agravada de personas.

En ese expediente, las autoridades lo acusan de presuntamente mantener una relación con una menor de edad cuando ejercía la Presidencia y de haber tenido un hijo con ella en 2016.

Morales permanece en el Trópico de Cochabamba desde octubre de 2024. Sus seguidores mantienen una vigilia en la zona para impedir que las autoridades lo detengan.