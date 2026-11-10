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Santo Domingo, RD.– El talento dominicano sigue escalando espacios sin medir fronteras. Ahora con la nueva creación del artista Néstor Omar García (Angurria), quien alcanzó un importante reconocimiento internacional al crear en El Bronx el mural considerado el más alto de Estados Unidos.

Un mural de 29 pisos en El Bronx

Se trata de una obra de 29 pisos que rinde homenaje a la diversidad cultural y a las generaciones de inmigrantes que han contribuido a construir la historia de Nueva York.

La creación, titulada “Un Mar de Gente”, está plasmada en uno de los laterales de un edificio del complejo residencial Morrisania, ubicado en la intersección de la avenida Park y la calle 158.

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Desde su inauguración, la pintura se ha convertido en un nuevo atractivo cultural de la zona, al captar la atención de residentes y visitantes por sus dimensiones, colores y profundo significado social.

La trayectoria de Angurria

Oriundo de Los Alcarrizos, República Dominicana, Angurria cuenta con más de 25 años de trayectoria en el ámbito creativo.

Publicista de profesión, encontró en el muralismo una forma de expresión artística que comenzó a desarrollar hace más de 12 años, sin imaginar que llegaría a realizar una obra de semejante magnitud en una de las principales ciudades estadounidenses.

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Una historia contada en tres generaciones

Más allá de su impresionante altura, el mural tiene como inspiración la historia de las comunidades inmigrantes, la convivencia entre diferentes culturas y el vínculo entre el pasado, el presente y el futuro. Su diseño surgió de encuentros con los residentes del edificio Morrisania, cuyas experiencias y aportes ayudaron a definir el concepto de la obra.

La parte superior representa el futuro mediante la imagen de una abuela que lleva a su nieta sobre los hombros. Con esta escena, el artista quiso transmitir cómo las nuevas generaciones se sostienen sobre los esfuerzos, sacrificios y experiencias de quienes les precedieron. La composición también destaca la responsabilidad de preservar el legado familiar y cultural para quienes vienen detrás.

En el centro aparece una celebración comunitaria conocida como Block Party, una representación de las actividades sociales que caracterizan la convivencia en El Bronx. Allí se refleja la multiculturalidad del distrito, con la presencia de personas afrodescendientes, latinas, caribeñas y musulmanas, entre otros grupos que comparten un mismo espacio y construyen una identidad colectiva.

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Mientras tanto, la parte inferior recrea una escena de la infancia, con dos niños, uno de piel negra y otro blanca, jugando juntos. A través de esta imagen, Angurria plantea una reflexión sobre la convivencia sin prejuicios y recuerda una etapa en la que las diferencias raciales no condicionaban las relaciones entre los pequeños.

“Cuando en el pasado éramos niños, nadie veía un color de piel, nadie estaba con prejuicios; sencillamente, tú veías a otra persona con la cual tú estabas disfrutando”, explicó el muralista al referirse al significado de esta parte de la composición.

Un proyecto construido junto a la comunidad

La realización de “Un Mar de Gente” fue resultado de un proceso de selección organizado por Art Rich, una entidad estadounidense que promueve el arte público como herramienta de transformación social. Angurria presentó su propuesta a través de la compañía dominicana Monumental DO, en colaboración con Foga Atelier, y logró imponerse entre aproximadamente 300 participantes.

El artista dominicano encabezó el diseño y la ejecución del proyecto, acompañado por el también dominicano Joan Báez y el puertorriqueño Mario Resende. Antes de comenzar a pintar, el equipo desarrolló durante seis semanas talleres y encuentros con los residentes de Morrisania para conocer sus historias, inquietudes y perspectivas sobre la identidad de su comunidad.

Aunque inicialmente estaba previsto que los trabajos comenzaran en abril, los retrasos relacionados con los permisos extendieron el inicio hasta septiembre. Finalmente, durante 22 días de trabajo bajo las bajas temperaturas del otoño neoyorquino, los artistas dieron forma a una obra que hoy destaca por su dimensión y contenido humano.

Angurria reconoció que conocer la verdadera dimensión del proyecto fue una sorpresa, pues su intención inicial era realizar un mural en El Bronx, sin perseguir necesariamente el récord de altura. La magnitud del reconocimiento llegó posteriormente, convirtiendo su trabajo en un acontecimiento que trasciende el ámbito artístico y representa un motivo de orgullo para la comunidad dominicana en el exterior.

La obra también ha recibido alagos de personalidades dominicanas, entre ellas el canciller Víctor “Ito” Bisonó, quien visitó este nuevo espacio cultural.

Con “Un Mar de Gente”, Angurria no solo deja su firma en uno de los muros más imponentes de Estados Unidos, sino que proyecta una historia compartida de raíces, diversidad y convivencia, demostrando cómo el arte dominicano puede ocupar espacios de relevancia internacional.