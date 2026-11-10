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La crisis de Ueno Bank ya tiene consecuencias laborales fuera de Paraguay. Unas 7,000 personas de empresas vinculadas al banco han resultado afectadas en cinco países, informó este martes la ministra paraguaya de Trabajo, Mónica Recalde.

La funcionaria explicó que el impacto alcanza a Paraguay, Argentina, México, Nicaragua y Panamá. Además, confirmó que su ministerio ha recibido llamadas de trabajadores de esos países que prestaban servicios para compañías relacionadas con la entidad financiera.

«Este entramado se extiende a nivel internacional», advirtió Recalde en declaraciones a la radio paraguaya Universo 970.

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Entre las empresas afectadas figura Itti, dedicada a ofrecer servicios tecnológicos a Ueno Bank y vinculada al Grupo Vázquez, propietario del banco intervenido.

¿Cuántos trabajadores resultaron afectados por la crisis de Ueno?

La ministra identificó a las compañías con mayor número de empleados dentro del conglomerado empresarial.

Estas son las principales cifras divulgadas por Recalde:

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Ueno Bank: 490 empleados directos.

490 empleados directos. Itti: cerca de 1,600 colaboradores.

cerca de 1,600 colaboradores. Kaitel: aproximadamente 1,200 trabajadores.

aproximadamente 1,200 trabajadores. Empresas afectadas: 37, según el Ministerio de Trabajo.

37, según el Ministerio de Trabajo. Impacto total: alrededor de 7,000 trabajadores en cinco países.

El resto de los afectados corresponde a empresas de servicios, corresponsalías no bancarias y proveedores vinculados al conglomerado.

La situación no implica que todos hayan recibido una desvinculación formal. Algunos trabajadores permanecen en las nóminas, aunque enfrentan dificultades para cobrar sus salarios o continuar sus labores.

Gobierno elimina cláusulas de exclusividad

Ante la incertidumbre laboral, el Gobierno paraguayo anunció medidas para que los trabajadores puedan buscar otras oportunidades.

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Una de las decisiones consiste en dejar sin efecto las cláusulas de exclusividad incluidas en contratos de Ueno y otras compañías relacionadas.

La disposición permite que los empleados puedan trabajar para otras empresas sin renunciar a sus derechos laborales.

Además, el Ministerio de Trabajo coordina con los interventores del Banco Central paraguayo la preparación de las liquidaciones de los 490 empleados directos de Ueno Bank.

Los pagos podrían comenzar durante esta semana, de acuerdo con el calendario establecido por los interventores.

Entre las medidas anunciadas figuran:

Eliminar las restricciones contractuales que impedían buscar otro empleo.

Preparar las liquidaciones laborales de los empleados directos del banco.

Gestionar atención médica para trabajadores que necesitan continuar tratamientos.

Facilitar asistencia jurídica para quienes deban presentar reclamaciones laborales.

El Gobierno también solicitó al Instituto de Previsión Social garantizar la cobertura médica de trabajadores en situaciones vulnerables, incluidas mujeres embarazadas, madres lactantes y personas bajo tratamientos médicos.

La intervención de Ueno Bank y sus problemas financieros

El Banco Central del Paraguay anunció el 3 de noviembre el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank.

La medida llegó después de que el organismo detectara que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo del 50 % del mínimo requerido. El regulador atribuyó el deterioro a ajustes realizados en los estados financieros durante el proceso de regularización.

El procedimiento busca atender la situación del banco de manera ordenada, proteger a los depositantes y preservar la estabilidad del sistema financiero paraguayo.

La crisis también puso bajo escrutinio los vínculos entre la entidad y el Grupo Vázquez, un conglomerado con más de 20 empresas en sectores financieros, tecnológicos, movilidad, entretenimiento y deporte.

La investigación fiscal alcanza a directivos y otras personas relacionadas con el banco. Hasta el momento, la Fiscalía ha imputado a 27 personas, mientras que siete directivos, incluido el empresario Miguel Vázquez, permanecen bajo prisión preventiva, según los reportes publicados sobre el caso.

Las autoridades también han incautado vehículos de lujo, un yate, dos avionetas y documentos como parte de las diligencias.

La crisis de Ueno Bank, por tanto, no solo mantiene en incertidumbre a sus clientes y al sistema financiero. También plantea un desafío laboral para miles de personas que dependían de las empresas vinculadas al grupo en Paraguay y otros cuatro países.