Alliana promete compensar a afectados por cierre de Ueno Bank en Paraguay

El nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, prometió este viernes compensar a los afectados por el cierre de Ueno Bank, entidad cuya intervención provocó una crisis financiera y política en el país.

«Los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil a consecuencia del descalabro financiero serán compensados plenamente. No los vamos a dejar solos», afirmó durante su primer discurso como mandatario.

Alliana hizo el anuncio poco después de jurar ante el Congreso, tras la destitución de Santiago Peña mediante un juicio político. El presidente del Congreso, Basilio Núñez, le impuso la banda y el bastón de mando presidencial.

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Alliana ordena compensar a los ahorrantes

El nuevo gobernante pidió a sus funcionarios actuar de inmediato para resarcir a los clientes afectados por el cierre del banco.

«Se tomen acciones inmediatas para resarcir a los ahorristas con preferencias por los menos favorecidos», ordenó.

Además, advirtió que espera resultados concretos de los responsables de ejecutar esa tarea. «No quiero a ningún tibio a cargo de esta misión. Quiero resultados», expresó.

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La intervención de Ueno Bank fue ordenada el martes por el Banco Central de Paraguay. La medida afectó a unos 2.94 millones de clientes, entre particulares y entidades de pensiones.

Entre los afectados figura el Instituto de Previsión Social (IPS), cuyos recursos permanecen congelados, según los datos divulgados sobre el caso.

Marca distancia del Gobierno de Peña

Durante su primer mensaje al país, Alliana también adelantó cambios en el estilo de gestión respecto a su antecesor.

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«Yo voy a ser un presidente que se ocupa del Paraguay adentro. Pido a los ministros que viajar sea por una razón impostergable», manifestó.

Con estas palabras, cuestionó el énfasis que, a su juicio, tuvo la agenda internacional del Gobierno anterior.

El mandatario también expresó su compromiso con los principios del Partido Colorado o Asociación Nacional Republicana (ANR), organización que ha gobernado Paraguay durante más de siete décadas.

Antonio Barrios asume la Vicepresidencia

Tras la juramentación de Alliana, Antonio Barrios prestó juramento como nuevo vicepresidente. Antes de asumir el cargo, dejó su puesto como senador del oficialismo.

Alliana completará el período presidencial hasta agosto de 2028. Llegó a la Presidencia después de que el Senado destituyera a Peña, declarado culpable de mal desempeño de funciones en un juicio político.

Los legisladores cuestionaron los vínculos del exmandatario con Ueno Bank y los fondos millonarios que recibió de instituciones estatales durante su gestión.

Un día antes, la Cámara de Diputados rechazó una propuesta para iniciar un juicio político contra Alliana. La decisión despejó su camino como sucesor de Peña, con quien compartió la fórmula presidencial en las elecciones de 2023.