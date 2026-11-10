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El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, ordenó una reorganización de la cúpula de las Fuerzas Armadas, pocos días después de asumir el poder tras la destitución de Santiago Peña, quien permanece detenido en medio de la crisis política y financiera provocada por la intervención de Ueno bank.

La principal designación recayó en el general Manuel Rodríguez Sosa, quien asumió como comandante de las Fuerzas Militares en sustitución de César Augusto Moreno Landaira. Rodríguez Sosa se desempeñaba anteriormente como comandante del Ejército Paraguayo.

Los nombramientos fueron anunciados mediante disposiciones del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas y forman parte de los primeros cambios institucionales impulsados por Alliana desde su llegada a la Presidencia.

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Nuevos nombramientos en las Fuerzas Armadas

La reorganización también incluye modificaciones en el Ejército, la Fuerza Aérea y el Gabinete Militar de la Presidencia.

El general Alcides Lovera Ortiz fue designado comandante interino del Ejército Paraguayo, mientras que el general Roberto José Idoyaga Benítez asumió interinamente la comandancia de la Fuerza Aérea, en reemplazo de Julio Rubén Fullaondo Céspedes.

Asimismo, el general Fredy Roberto Oviedo Cáceres fue nombrado jefe interino del Gabinete Militar de la Presidencia, cargo que anteriormente ocupaba Lovera Ortiz.

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Los cambios fueron formalizados mediante órdenes generales emitidas el lunes 9 de noviembre.

Crisis bancaria provocó la destitución de Santiago Peña

Las modificaciones en la estructura militar se producen en medio de una crisis institucional desencadenada por la intervención de Ueno bank, entidad financiera que presentó problemas de solvencia.

El Banco Central de Paraguay inició el proceso de resolución de la entidad el 3 de noviembre, lo que provocó preocupación entre millones de depositantes y organismos públicos que mantenían recursos en el banco.

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La crisis también tuvo consecuencias políticas. El viernes 6 de noviembre, el Senado destituyó al entonces presidente Santiago Peña mediante un juicio político, tras acusaciones relacionadas con su actuación frente a la situación financiera de Ueno bank.

Posteriormente, Peña fue detenido por orden de la Fiscalía, en el marco de una investigación por presuntos delitos económicos. El exmandatario ha rechazado las acusaciones.

Tras su destitución, el vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia de Paraguay por sucesión constitucional.

Gobierno busca estabilizar las instituciones

Desde su llegada al poder, Alliana ha realizado cambios en distintas dependencias gubernamentales, incluido el Banco Central, en un contexto de incertidumbre económica.

Entre las nuevas designaciones figura el economista Jorge Schreiner, nombrado presidente del Banco Central de Paraguay tras la salida de Carlos Carvallo.

Mientras tanto, las autoridades financieras continúan trabajando en la devolución de los depósitos de los clientes afectados por la caída de Ueno bank.

La crisis también ha generado protestas y preocupación por los fondos públicos y pensionales depositados en la institución.

La reorganización de los mandos militares se suma así a las decisiones adoptadas por la nueva administración en sus primeros días de gestión, mientras Paraguay enfrenta las consecuencias políticas, económicas y judiciales del colapso bancario.