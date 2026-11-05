¡Alerta en el aire! Falsas amenazas con bombas obligan a desviar 12 vuelos

Berlín.- Una nueva oleada de falsas amenazas de bomba afectó este jueves a al menos una docena de vuelos y aeropuertos europeos en Francia, Italia, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Austria, Polonia y Dinamarca, después de que el martes ya varias alertas obligaran a activar amplios dispositivos de seguridad.

Un avión que cubría la ruta entre Dublín y Roma lo desviaron de su trayectoria por una alerta de bomba cuando volaba sobre el espacio aéreo francés para que aterrizara en la base aérea de Évreux, a un centenar de kilómetros al este de París, según confirmó a EFE el gabinete del primer ministro francés, Sébastien Lecornu.

Fuentes de ese gabinete indicaron más tarde a medios franceses que había aterrizado sin incidentes con 151 pasajeros y seis miembros de la tripulación, pero equipos de artificieros debían intervenir para hacer comprobaciones.

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Desde Francia a Italia y de Austria a Bulgaria

Además, tres vuelos de la aerolínea Ryanair con destino a Bulgaria y salidas de Madrid, Londres y Copenhague se han visto afectados por falsas amenazas de bomba, según ha informado a EFE el Ministerio de Transportes, que ha confirmado que no se han encontrado artefactos explosivos en ninguno de los tres aviones.

Los vuelos desde Madrid y Copenhague aterrizaron a la hora prevista en el aeropuerto Vasil Levski de Sofía. Los aparatos desviados a zonas apartadas, se evacuó a los pasajeros, cuyo equipaje lo inspeccionaron, y se procedió al registro de los aviones.

El vuelo procedente de Londres lo desviaron al aeropuerto de Plovdiv, a 120 kilómetros de Sofía, y lo sometieron a los mismos protocolos de seguridad.

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La aerolínea Finnair confirmó por su parte que dos vuelos que conectaban Helsinki con Roma y Viena recibieron amenazas de bomba, aunque ambos aviones aterrizaron con normalidad en sus destinos.

Según explicó Finnair a la televisión estatal YLE, el vuelo AY1761, con 144 pasajeros, aterrizó en Roma a las 09.27 hora local (08.27 GMT) escoltado por cazas italianos y las autoridades locales inspeccionaron el avión sin encontrar nada sospechoso.

El vuelo AY1471 de Helsinki a Viena, operado por la compañía danesa Jettime, aterrizó sin problemas en la capital austríaca, donde también un vuelo de la compañía WizzAir que cubría la ruta Milán Malpensa-Varsovia aterrizó de emergencia debido a otra amenaza de bomba.

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El aeropuerto de Viena siguió funcionando con normalidad, según señaló a EFE una fuente del aeródromo.