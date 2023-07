Al menos dos muertos y varios heridos en un tiroteo en la ciudad neozelandesa de Auckland

Un hombre ha matado a dos personas tras abrir fuego este jueves en un edificio en el centro de la ciudad neozelandesa de Auckland. Tras una persecución por el inmueble, la policía ha encontrado también el cadáver del tirador en el hueco de un ascensor, según las autoridades. Los agentes también han informado de cinco heridos. El tiroteo coincide con el comienzo del Mundial Femenino de fútbol de Nueva Zelanda y Australia, cuyo primer partido se celebra la noche del jueves en Auckland, la mayor ciudad del país, entre la selección local y Noruega.

El primer ministro del país oceánico, Chris Hipkins, ha afirmado que no existe una amenaza a la seguridad nacional y que el torneo se va a desarrollar como estaba previsto, aunque sí que se aumentará la seguridad. También ha indicado que el tiroteo parece corresponderse con la acción de un solo individuo y que la policía no está buscando a nadie más. “No hubo una motivación política o ideológica identificada para el tiroteo”, ha declarado Hipkins durante una conferencia de prensa televisada. El alcalde, Wayne Brown, también ha confirmado que el tiroteo no está relacionado con la Copa del Mundo.

El superintendente en funciones de la policía local, Sunny Patel ha contado que “el atacante se ha movido por el edificio mientras descargaba su arma”. “En cuanto ha alcanzado la planta superior, se ha atrincherado en el hueco del ascensor. Nuestro personal ha intentado hablar con él. El hombre ha realizado más disparos y ha sido encontrado muerto poco tiempo después”, ha detallado Patel.

Peor tiroteo masivo

La violencia armada es rara en Nueva Zelanda, que endureció sus leyes sobre armas después de que un hombre armado matara a 51 fieles musulmanes en Christchurch en 2019, en el peor tiroteo masivo en tiempos de paz del país. El Gobierno ha prohibido todas las armas semiautomáticas de estilo militar y otras armas letales.

Los detalles del suceso todavía se están investigando, según esta misma fuente. “Lo sucedido es comprensiblemente alarmante y estamos tranquilizando a la opinión pública. Está controlado y es un incidente aislado”, ha aseverado el oficial. “También podemos informar de que no es un riesgo para la seguridad nacional”, ha agregado. La policía ha pedido a la población mantenerse alejada del lugar mientras investigan el suceso. En las primeras horas posteriores, se acordonaron varias calles, se cancelaron todos los servicios de ferry a la ciudad y se pidió a los autobuses que se desviaran.

Auckland ha dado la bienvenida a miles de jugadoras internacionales y turistas para la novena Copa Mundial Femenina, organizada conjuntamente por Australia y Nueva Zelanda. “Obviamente, preferiríamos que no hubiera comenzado de esta manera”, ha declarado Hipkins a los periodistas. “Se reconocerá lo que sucedió hoy en la ceremonia de apertura. Pero es seguro ir y continuamos alentando a toda la comunidad para que acuda”.

El atacante no ha sido identificado formalmente, pero se cree que es un hombre de 24 años que trabajaba en el sitio de construcción donde ocurrió el tiroteo, ha informado el comisionado de policía, Andrew Coster, en una conferencia de prensa. Este individuo fue objeto de una sentencia de arresto domiciliario, pero tenía una exención para trabajar en el sitio. “Es conocido principalmente por su historial de violencia familiar. No hay nada que sugiera que haya presentado un riesgo de mayor nivel que el indicado por ese historial”, ha añadido Coster.

Los equipos de fútbol de Nueva Zelanda, Noruega, Italia, Estados Unidos, Vietnam y Portugal estaban en la ciudad cuando ocurrió el tiroteo. “Se ha informado a la FIFA que este fue un incidente aislado que no estaba relacionado con las operaciones de fútbol y que el partido inaugural de esta noche en Eden Park se desarrollará según lo planeado”, ha indicado la FIFA en un comunicado enviado a Reuters.

Aumento de la seguridad

El tiroteo ha tenido lugar cerca del hotel del equipo de fútbol noruego, en el centro de Auckland, y varios jugadores acudieron a las redes sociales para informar que estaban a salvo. “Todo parece tranquilo y nos estamos preparando normalmente para el partido de esta noche”, ha asegurado la capitana de Noruega, Maren Mjelde, al periódico noruego Verdens Gang durante la operación policial.

El entrenamiento de la selección de Italia y Estados Unidos se retrasó porque los jugadores no podían salir de su hotel. Douglas Emhoff, el esposo de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien encabeza la delegación presidencial a Nueva Zelanda para la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo, está a salvo, ha informado la embajada de Estados Unidos.

La selección femenina de fútbol de Estados Unidos, que actualmente se aloja en Auckland, ha dicho en un comunicado que todas las jugadoras y el personal se encuentran a salvo. El portavoz de la selección estadounidense, Aaron Heifetz, ha explicado que las jugadoras se estaban levantando para desayunar dentro del hotel cuando ocurrió el incidente. “Nuestra seguridad se puso en contacto de inmediato con las autoridades locales y el Departamento de Estado. Determinamos de inmediato que todos estaban a salvo y contabilizados y, a partir de ese momento, solo tuvimos que esperar”. La delantera estadounidense Lynn Williams ha contado que el incidente era algo con lo que ella y sus compatriotas habían lidiado “demasiadas veces” en Estados Unidos, donde la violencia armada es común. “Definitivamente, había una sensación de ‘Vamos a unirnos’. Todavía tenemos trabajo por hacer. Pero también reconocer que se perdieron vidas y eso es muy real y muy devastador”, ha lamentado Williams.