Afganistán: 10 alumnos muertos en un ataque a escuela religiosa

Kabul (AP) — Al menos 10 alumnos murieron este miércoles en la explosión de una bomba en una escuela religiosa en el norte de Afganistán, según dijo un funcionario talibán.

La explosión se produjo alrededor de la hora de las oraciones de la tarde en la madraza Al Jihad de Aybak, capital de la provincia de Samangan. Comentó a The Associated Press un residente de la ciudad que escuchó la detonación. La mayoría de los estudiantes de la escuela son chicos jóvenes, dijo el residente, que habló bajo condición de anonimato por su propia seguridad.

Un video distribuido por los talibanes a los medios de comunicación muestra el lugar de la explosión. Una sala llena de escombros, alfombras y zapatos, con cadáveres y manchas de sangre en el suelo. Se oyen sirenas de fondo y hombres. Algunos de ellos armados, se mueven por la sala inspeccionando las secuelas de la explosión.

El portavoz del Ministerio del Interior, Abdul Nafi Takor, dijo que varios estudiantes resultaron heridos en el ataque. La provincia de Samangan tiene una población mayoritariamente uzbeka.

Un documento de una autoridad local señala que 16 personas murieron y 22 resultaron heridas. El documento, que fue compartido con The Associated Press. También informa que tres camiones y 12 personas del departamento de bomberos ayudaron a las fuerzas de seguridad con los heridos y a limpiar la zona. El funcionario que compartió el documento no quiso dar su nombre porque no estaba autorizado a hablar con los medios de comunicación.

Nadie reclamó la autoría del ataque en un primer momento, aunque la filial afgana del grupo Estado Islámico ha librado una campaña de violencia. Que escaló después de que el Talibán tomara el control del país en agosto de 2021.

El grupo EI ha realizado ataques con bombas, en especial contra la minoría musulmana chií de Afganistán pero también en mezquitas y escuelas suníes, especialmente las vinculadas al Talibán. El Talibán y EI son rivales acérrimos aunque ambos tienen una estricta ideología.