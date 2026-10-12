VIDEO: La daban por muerta y despertó durante su velorio

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Una adolescente de 15 años sorprendió a sus familiares y a los miembros de su comunidad religiosa al recuperar la consciencia durante su velorio en Guatemala, después de que la dieran por fallecida tras perder el conocimiento. El momento quedó grabado en video y se difundió ampliamente en las redes sociales.
La joven, identificada como Yuleidy Ixcotoyac, relató que antes de desmayarse sintió un fuerte dolor en el pecho, una experiencia que recordó durante una entrevista con el medio TVESA.
“Me empezó a doler el corazón demasiado, lo sentía pesado y ahí me fui como que me desmayé”, contó la adolescente al describir los momentos previos a la pérdida del conocimiento.
Según su testimonio, su padre la trasladó en un automóvil en busca de atención médica. Sin embargo, durante el trayecto, en San Pedro, le comunicaron que había fallecido y no llegó al hospital, de acuerdo con el relato difundido.
Notas relacionadas
Así despertó Yuleidy durante su velorio
Mientras familiares, vecinos y miembros de su comunidad religiosa se encontraban reunidos para despedirla, varias personas advirtieron movimientos dentro del féretro.
En los videos compartidos en redes sociales se observa a los presentes acercarse al ataúd cuando la adolescente comienza a incorporarse. Luego, varias personas la ayudan a salir y le proporcionan agua.
Su padre también recordó que escuchó los gritos de quienes estaban reunidos y, al acercarse, vio que sacaban a su hija del féretro.
Por su parte, Lesvia Ríos, madre de la joven, aseguró que nunca había perdido la esperanza de que su hija continuara con vida.
Las imágenes del episodio provocaron numerosas reacciones en internet, donde usuarios expresaron sorpresa ante lo ocurrido.
Yuleidy agradece a Dios tras lo sucedido
Después de recuperar la consciencia, la adolescente expresó su agradecimiento a Dios y compartió un mensaje dirigido especialmente a los jóvenes.
“No tengo cómo pagarle a Dios”, fue una de las expresiones atribuidas a Yuleidy tras lo sucedido.
La joven también exhortó a otros adolescentes a acercarse más a la fe, al considerar que lo ocurrido marcó profundamente su vida.
Su testimonio se ha convertido en el centro de las conversaciones generadas por el caso, que despertó interrogantes sobre las circunstancias en las que fue declarada fallecida.
¿Qué pudo haber ocurrido con la adolescente?
Hasta el momento, la información disponible no incluye un informe médico oficial que explique por qué la adolescente perdió el conocimiento ni las circunstancias en las que se determinó su presunto fallecimiento.
En las redes sociales se ha mencionado la catalepsia como una posible explicación. Sin embargo, no existen datos médicos confirmados que permitan atribuir el episodio a esta condición.
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