VIDEO: La daban por muerta y despertó durante su velorio

Una adolescente de 15 años sorprendió a sus familiares y a los miembros de su comunidad religiosa al recuperar la consciencia durante su velorio en Guatemala, después de que la dieran por fallecida tras perder el conocimiento. El momento quedó grabado en video y se difundió ampliamente en las redes sociales.

La joven, identificada como Yuleidy Ixcotoyac, relató que antes de desmayarse sintió un fuerte dolor en el pecho, una experiencia que recordó durante una entrevista con el medio TVESA.

“Me empezó a doler el corazón demasiado, lo sentía pesado y ahí me fui como que me desmayé”, contó la adolescente al describir los momentos previos a la pérdida del conocimiento.

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Según su testimonio, su padre la trasladó en un automóvil en busca de atención médica. Sin embargo, durante el trayecto, en San Pedro, le comunicaron que había fallecido y no llegó al hospital, de acuerdo con el relato difundido.