Empresario Adam Robinson y su familia, entre los nueve fallecidos en Florida

Una trayectoria en el sector tecnológico

Robinson era conocido por desarrollar sus compañías sin recurrir a inversiones externas. Entre sus principales proyectos figuraban Retention.com y RB2B, dos empresas de software enfocadas en identificar a usuarios que visitan páginas web sin proporcionar directamente sus datos personales.

Antes de esos emprendimientos, fundó Robly, una plataforma de correo electrónico orientada al marketing que posteriormente vendió a un fondo de capital privado. Más adelante creó Get Emails, compañía que luego pasó a operar bajo el nombre de Retention.com.

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Según cifras que compartió en sus propias publicaciones, Retention.com cerró 2024 con una facturación anual por suscripciones de 25 millones de dólares. Por su parte, RB2B alcanzó ingresos de cuatro millones de dólares durante sus primeros 10 meses de operaciones, después de su lanzamiento en marzo de 2024.

¿A qué se dedicaban sus empresas?

Retention.com ofrecía herramientas dirigidas principalmente a comercios electrónicos para identificar visitantes de sus páginas y ayudar a recuperar posibles compradores que abandonaban sus carritos de compra.

RB2B, en cambio, estaba enfocada en empresas de software y permitía identificar perfiles de LinkedIn asociados a determinados visitantes de sitios web, con el propósito de facilitar la captación de clientes potenciales.

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Robinson también utilizaba sus redes sociales, especialmente LinkedIn y X, para compartir los resultados, avances y dificultades de sus negocios. Estas plataformas se convirtieron en herramientas importantes para promocionar sus servicios y atraer clientes.

El empresario estudió en la Universidad Rice, en Houston, Texas. Sus compañías tenían sede en Austin, ciudad donde residía con su familia y desde donde partió la aeronave involucrada en el accidente.

El empresario Adam Robinson falleció junto a su esposa y sus dos hijos pequeños.

Las otras víctimas del accidente aéreo

Además de los Robinson, en el vuelo viajaban Rachael Reed y Charmi Fehr, dos mujeres a quienes sus familiares recordaron por su alegría, espíritu aventurero y cercanía con sus seres queridos.

También falleció Anita Maria Apellido Cetina, quien cuidaba de Emma y Charlie. Sus allegados destacaron la relación que había construido con la familia y la describieron como una persona muy cercana a los niños.

Los otros dos fallecidos fueron los miembros de la tripulación. El piloto fue identificado como Jeff Gregory, de 55 años, mientras que la copiloto era Nathalia Gadelha, de 20.

Gadelha había comenzado sus lecciones de vuelo en 2020, bajo la orientación de su padre, y obtuvo su licencia de piloto privado a los 17 años, cuando estudiaba en la escuela secundaria West Boca Raton, en Florida.

Posteriormente, continuó su formación en American Flyers con la meta de convertirse en piloto de una aerolínea comercial. En una entrevista de 2023, contó que acumulaba 88 horas de vuelo y varias certificaciones aeronáuticas.

Los familiares de las víctimas agradecieron el trabajo de los equipos de emergencia, los investigadores y la comunidad del condado de Palm Beach. Asimismo, solicitaron privacidad durante el proceso de duelo.

Las autoridades estadounidenses mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias que provocaron el accidente.