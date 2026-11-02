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Identifican a todas las víctimas del accidente de tren en Toledo, España

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real identificó a las 69 personas que fallecieron en el accidente ferroviario ocurrido el pasado miércoles en Urda, provincia de Toledo, España. El Centro Integrado de Datos (CID) ofreció la información este lunes por la noche. Según el organismo, el proceso permitió confirmar […]

Ruth Salcedo
Accidente ferroviario ocurrido en Urda, provincia de Toledo, España.
Las autoridades españolas identificaron a las 69 personas fallecidas en el accidente ferroviario. EFE/Ismael Herrero
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El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real identificó a las 69 personas que fallecieron en el accidente ferroviario ocurrido el pasado miércoles en Urda, provincia de Toledo, España.

El Centro Integrado de Datos (CID) ofreció la información este lunes por la noche. Según el organismo, el proceso permitió confirmar la identidad de todas las víctimas y completar las notificaciones correspondientes.

Las autoridades comunicaron los resultados a los familiares de los fallecidos. También informaron a las oficinas consulares de los países de origen de las víctimas extranjeras, para garantizar que sus representantes recibieran la información.

Notas relacionadas

Nacionalidad de las víctimas del accidente ferroviario en Toledo

Según el balance provisional, 54 de los fallecidos eran de nacionalidad española, mientras que los otros 15 eran ciudadanos extranjeros. Las cifras también detallan que entre las víctimas hay 40 hombres y 29 mujeres, todas mayores de edad.

Con la confirmación de estas identidades, las autoridades completaron el proceso de identificación de las personas fallecidas en el accidente ferroviario, al tiempo que informaron a sus familiares y a los representantes consulares de los países correspondientes.

EFE

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ETIQUETAS:Accidente ferroviarioEspañaVíctimas mortalesToledoUrda
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