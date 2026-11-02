Esto es lo que se sabe sobre el avión que se estrelló en Florida

¿Cómo ocurrió el accidente aéreo en Florida?

Las imágenes difundidas desde el lugar muestran la magnitud del impacto. Un video compartido en redes sociales, cuya autenticidad no pudo ser verificada por la BBC, aparentemente captó el momento en que la aeronave descendió casi en posición vertical y explotó al chocar contra el suelo.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, describió las imágenes como impactantes y comparó la caída del avión con el impacto de un misil.

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«Es como si cayera un misil y se produjera una explosión enorme, con escombros volando por todas partes», expresó durante una conferencia de prensa.

La Oficina del Alguacil del condado de Palm Beach informó que el accidente ocurrió en Military Trail, una vía de seis carriles donde funcionan distintos establecimientos comerciales y restaurantes.

Aunque las nueve personas que viajaban en la aeronave fallecieron, las autoridades indicaron que inicialmente no tenían reportes de víctimas mortales ni heridos entre las personas que se encontraban en tierra.

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El accidente ocurrió alrededor de las 12:50 del mediodía, hora local (17:50 GMT), en un vecindario de Greenacres, cerca de Palm Beach.

La desesperada comunicación con la torre de control

Uno de los elementos más impactantes del accidente son las comunicaciones entre la piloto y la torre de control momentos antes del impacto.

Según una grabación reportada por CBS News, la piloto informó que la aeronave descendía a una velocidad de aproximadamente 10,000 pies por minuto, equivalente a unos 3,000 metros por minuto.

Posteriormente, declaró una emergencia y comunicó que el avión descendía a unos 20,000 pies por minuto, cerca de 6,000 metros por minuto.

«Vamos a estrellarnos… Se nos acaba el tiempo», habría advertido la piloto a los controladores aéreos.

Estas comunicaciones forman parte de los elementos que podrían ayudar a esclarecer las circunstancias del siniestro.