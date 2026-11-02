Esto es lo que se sabe sobre el avión que se estrelló en Florida

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Un avión privado se estrelló este domingo en el área metropolitana de Palm Beach, Florida, y provocó la muerte de las nueve personas que viajaban a bordo, según informó el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy.
La aeronave, un Learjet 60, había despegado de Austin, Texas, y tenía como destino las Bahamas. El accidente ocurrió alrededor de las 12:50 del mediodía, hora local (17:50 GMT), en un vecindario de Greenacres, cerca de Palm Beach.
El lugar del impacto quedó marcado por un enorme agujero en una calle, además de restos del avión, fragmentos de concreto y un incendio que se extendió por la zona.
El accidente ocurrió a unos 14 kilómetros de Mar-a-Lago, la residencia del presidente estadounidense Donald Trump.
¿Cómo ocurrió el accidente aéreo en Florida?
Las imágenes difundidas desde el lugar muestran la magnitud del impacto. Un video compartido en redes sociales, cuya autenticidad no pudo ser verificada por la BBC, aparentemente captó el momento en que la aeronave descendió casi en posición vertical y explotó al chocar contra el suelo.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, describió las imágenes como impactantes y comparó la caída del avión con el impacto de un misil.
«Es como si cayera un misil y se produjera una explosión enorme, con escombros volando por todas partes», expresó durante una conferencia de prensa.
La Oficina del Alguacil del condado de Palm Beach informó que el accidente ocurrió en Military Trail, una vía de seis carriles donde funcionan distintos establecimientos comerciales y restaurantes.
Aunque las nueve personas que viajaban en la aeronave fallecieron, las autoridades indicaron que inicialmente no tenían reportes de víctimas mortales ni heridos entre las personas que se encontraban en tierra.
La desesperada comunicación con la torre de control
Uno de los elementos más impactantes del accidente son las comunicaciones entre la piloto y la torre de control momentos antes del impacto.
Según una grabación reportada por CBS News, la piloto informó que la aeronave descendía a una velocidad de aproximadamente 10,000 pies por minuto, equivalente a unos 3,000 metros por minuto.
Posteriormente, declaró una emergencia y comunicó que el avión descendía a unos 20,000 pies por minuto, cerca de 6,000 metros por minuto.
«Vamos a estrellarnos… Se nos acaba el tiempo», habría advertido la piloto a los controladores aéreos.
Estas comunicaciones forman parte de los elementos que podrían ayudar a esclarecer las circunstancias del siniestro.
Notas relacionadas
Evacúan a 600 residentes tras el accidente
El impacto también afectó a los residentes de las comunidades cercanas. Las autoridades ordenaron la evacuación de unas 600 personas de un parque de casas rodantes próximo al lugar del accidente.
Varios vecinos describieron momentos de pánico por la explosión y la caída de restos de la aeronave sobre viviendas y calles.
Anthony Blackmon, uno de los testigos, dijo que se encontraba a unos 150 metros del punto donde cayó el avión.
«Había escombros por todas partes. Los escombros cayeron sobre mi casa. Todo estaba en llamas. La carretera estaba en llamas», relató a NBC 6 South Florida.
Otro residente, Roger Forcelle, aseguró que sintió el paso de la aeronave sobre su vivienda antes del impacto.
«Sacudió toda la casa. Pasó justo por encima de nosotros y se estrelló probablemente a menos de medio kilómetro de donde vivo», contó.
Mientras tanto, algunos evacuados expresaron su preocupación por la falta de información sobre cuándo podrían regresar a sus hogares.
Jesús Solorzano manifestó que los residentes esperaban respuestas de las autoridades y que ni siquiera les permitían entrar a sus viviendas para recoger sus pertenencias.
¿Qué se sabe sobre la investigación?
El secretario de Transporte, Sean Duffy, calificó el hecho como una «horrible tragedia» y anunció el envío de un equipo de la Administración Federal de Aviación (FAA) para apoyar las investigaciones de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte.
Duffy también expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y pidió oraciones por quienes perdieron la vida.
Hasta el momento, las circunstancias que provocaron el descenso descontrolado del Learjet 60 permanecen bajo investigación. Las autoridades deberán determinar qué ocurrió durante los últimos minutos del vuelo y cuáles fueron los factores que provocaron el accidente.
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