Abinader garantiza salida del poder en 2028 y cuestiona el continuismo

El presidente de la República, Luis Abinader, reiteró este martes que finalizará su mandato en agosto de 2028 y criticó a los líderes latinoamericanos que impulsan reformas constitucionales para mantenerse en el poder.

Durante su participación en la 30.ª Conferencia Anual de Forum 2000, celebrada en Praga, República Checa, el mandatario defendió la alternancia política y alertó sobre los riesgos que representa el continuismo para las instituciones democráticas de América Latina.

«Ese es el problema de un líder que piensa que va al gobierno y es el único que puede gobernar, y luego cambia la Constitución para continuar, y continuar, y continuar», expresó Abinader.

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El jefe de Estado destacó que su Gobierno promovió una reforma constitucional para establecer límites. Esto a la permanencia en la Presidencia, a pesar de contar con una amplia mayoría legislativa.