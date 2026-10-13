Abinader garantiza salida del poder en 2028 y cuestiona el continuismo

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
El presidente de la República, Luis Abinader, reiteró este martes que finalizará su mandato en agosto de 2028 y criticó a los líderes latinoamericanos que impulsan reformas constitucionales para mantenerse en el poder.
Durante su participación en la 30.ª Conferencia Anual de Forum 2000, celebrada en Praga, República Checa, el mandatario defendió la alternancia política y alertó sobre los riesgos que representa el continuismo para las instituciones democráticas de América Latina.
«Ese es el problema de un líder que piensa que va al gobierno y es el único que puede gobernar, y luego cambia la Constitución para continuar, y continuar, y continuar», expresó Abinader.
El jefe de Estado destacó que su Gobierno promovió una reforma constitucional para establecer límites. Esto a la permanencia en la Presidencia, a pesar de contar con una amplia mayoría legislativa.
Notas relacionadas
Abinader resalta la independencia institucional
En su intervención, el mandatario destacó los avances que atribuye a República Dominicana en materia de institucionalidad, transparencia electoral y autonomía de los organismos públicos.
En ese contexto, citó la independencia de la Procuraduría General de la República y del Banco Central. Ambas instituciones las consideró esenciales para fortalecer la confianza ciudadana y preservar la estabilidad económica.
También mencionó el crecimiento de la inversión extranjera directa como una señal de confianza internacional en el país. Recordó las elecciones generales de 2024 como una muestra del fortalecimiento institucional.
Te puede interesar
- Abinader condecora a historiadora española Carmen Iglesias
- Aplazan medida de coerción contra joven acusado de amenazar a Abinader en SFM
- Aplazan coerción contra acusado de atentar contra Abinader
- Abinader se reúne con presidenta del Banco Europeo de Inversiones
- Odontóloga y sus hijos permanecen estables tras explosión