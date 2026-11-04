Aber Kawas será la primera palestino-estadounidense en el Senado de Nueva York

Aber Kawas se convirtió en una de las figuras destacadas de las elecciones de medio término en Estados Unidos, al ganar un escaño en el Senado estatal de Nueva York. Su elección marca un hecho histórico, al convertirse en la primera mujer palestino-estadounidense que usa hiyab en formar parte de la Legislatura de ese estado.

La demócrata, de 34 años, obtuvo la victoria en el Distrito 12, ubicado en Queens, una zona que reúne a comunidades de distintos orígenes culturales. Desde ese puesto representará sectores como Astoria, Sunnyside, Woodside, Long Island City, Ridgewood, Maspeth, Elmhurst y Jackson Heights.

Nacida y criada en Nueva York, Kawas es hija de refugiados palestinos y creció en una familia trabajadora. Su interés por los asuntos migratorios también está relacionado con su historia familiar, ya que su padre fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y deportado cuando ella era pequeña.

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Antes de buscar un puesto público, dedicó más de 15 años a trabajar con organizaciones comunitarias y grupos de trabajadores. Participó en la campaña Fight for $15, que buscaba aumentar el salario mínimo, y colaboró en la creación de Not On Our Dime, una iniciativa para impedir que organizaciones sin fines de lucro de Nueva York destinen recursos a actividades relacionadas con violaciones de los derechos de los palestinos.