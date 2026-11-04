Aber Kawas será la primera palestino-estadounidense en el Senado de Nueva York

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Aber Kawas se convirtió en una de las figuras destacadas de las elecciones de medio término en Estados Unidos, al ganar un escaño en el Senado estatal de Nueva York. Su elección marca un hecho histórico, al convertirse en la primera mujer palestino-estadounidense que usa hiyab en formar parte de la Legislatura de ese estado.
La demócrata, de 34 años, obtuvo la victoria en el Distrito 12, ubicado en Queens, una zona que reúne a comunidades de distintos orígenes culturales. Desde ese puesto representará sectores como Astoria, Sunnyside, Woodside, Long Island City, Ridgewood, Maspeth, Elmhurst y Jackson Heights.
Nacida y criada en Nueva York, Kawas es hija de refugiados palestinos y creció en una familia trabajadora. Su interés por los asuntos migratorios también está relacionado con su historia familiar, ya que su padre fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y deportado cuando ella era pequeña.
Antes de buscar un puesto público, dedicó más de 15 años a trabajar con organizaciones comunitarias y grupos de trabajadores. Participó en la campaña Fight for $15, que buscaba aumentar el salario mínimo, y colaboró en la creación de Not On Our Dime, una iniciativa para impedir que organizaciones sin fines de lucro de Nueva York destinen recursos a actividades relacionadas con violaciones de los derechos de los palestinos.
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Sus propuestas para Nueva York
Durante su campaña, Kawas centró sus propuestas en el costo de vida y el acceso a los servicios públicos. Por eso, presentó medidas sobre salud, transporte, vivienda, protección de los inmigrantes y medioambiente.
En materia de salud, propone impulsar la Ley de Salud de Nueva York. Esta iniciativa busca garantizar atención médica integral y gratuita al momento de recibir el servicio. Además, plantea que el acceso no dependa de los ingresos, el empleo o la situación migratoria de los pacientes.
En cuanto al transporte, propone que los autobuses de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) sean gratuitos. También busca reducir los tiempos de espera a seis minutos o menos durante las horas de mayor demanda.
Por otro lado, en materia de vivienda, plantea crear una autoridad estatal para desarrollar proyectos sociales. El objetivo es construir decenas de miles de viviendas a precios asequibles de forma permanente.
Su postura sobre inmigración y Palestina
La defensa de los inmigrantes es otro de los puntos centrales de su programa. En ese sentido, Kawas busca impulsar la iniciativa New York for All. Esta propuesta pretende evitar que las autoridades estatales y locales colaboren con ICE en las tareas de control migratorio.
Asimismo, su agenda incluye medidas para proteger el medioambiente. Entre ellas figuran ampliar el uso de energías renovables, reducir la contaminación en Queens y destinar recursos a prevenir inundaciones. También plantea reparar los daños causados por fenómenos climáticos.
Su posición sobre Palestina también tuvo un lugar importante durante la campaña. La demócrata rechaza que los fondos públicos de Nueva York se utilicen para financiar actividades relacionadas con guerras y la ocupación israelí de territorios palestinos.
Durante la contienda recibió el apoyo del ahora alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y del senador Bernie Sanders.
Tras conocer los resultados, Kawas celebró su victoria con un breve mensaje en la red social X: «Hicimos historia«.
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