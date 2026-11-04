Abdul El-Sayed hace historia como primer senador musulmán de EE. UU.

Una campaña con propuestas progresistas

Para las elecciones al Senado de 2026, El-Sayed consiguió la nominación demócrata tras vencer a Haley Stevens. Su candidatura contó con el apoyo de figuras progresistas como el senador Bernie Sanders y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez. También recibió el respaldo de otros líderes del partido, incluido el expresidente Barack Obama.

Durante la campaña, defendió propuestas como aumentar los impuestos a los multimillonarios para pagar un sistema de salud para todos. También cuestionó el envío de ayuda militar de Estados Unidos a otros países. En su lugar, propuso usar esos recursos para construir escuelas y crear oportunidades dentro del país.

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Su postura sobre el conflicto en Gaza fue uno de los temas más debatidos durante la campaña. El-Sayed calificó de genocidio las operaciones militares de Israel en el territorio palestino, una acusación que el Gobierno israelí rechaza. También criticó el apoyo militar de Washington a ese país.

Además, sostuvo que Estados Unidos no debería financiar a ejércitos extranjeros. Entre los países que mencionó figuran Israel, Egipto, Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

Críticas durante la campaña

Durante la carrera electoral, El-Sayed también enfrentó críticas por su origen familiar y su religión. El presidente Donald Trump lo acusó de estar del lado de los terroristas. Otros líderes republicanos cuestionaron sus supuestos vínculos con los Hermanos Musulmanes, una organización islamista de origen egipcio.

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El-Sayed negó tener vínculos con esa organización y aseguró que su compromiso era con la Constitución de Estados Unidos. También pidió a los votantes que evaluaran sus propuestas y su trabajo, en lugar de juzgarlo por su nombre o su religión.

Tras conocer los resultados, afirmó que su campaña enfrentó ataques relacionados con su identidad y sus creencias. Sin embargo, sostuvo que su objetivo era representar a todos los habitantes de Michigan.

«Mi nombre y mi fe no son la razón por la que la gente no puede pagar la gasolina o la comida, no puede ir al médico o está preocupada por el aire que respira y el agua que bebe», expresó durante la campaña.

Con su elección, Abdul El-Sayed se convierte en el primer musulmán en llegar al Senado de Estados Unidos. Su llegada marca un hecho histórico para la participación de esta comunidad en la política del país.