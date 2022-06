23 años de prisión para asesinos de fiscal Marcelo Pecci

Un juzgado de Cartagena avaló la aceptación de cargos de cuatro de los cinco capturados por el homicidio del fiscal antimafia de Paraguay, Marcelo Daniel Pecci Albertini, y los condenó a penas de 47 años de cárcel. Pero gracias a la rebaja de la pena por aceptación de cargos la condena quedó en 23 años y seis meses de prisión.

El 6 de junio tras la imputación de los cargos de homicidio y porte ilegal de armas aceptaron su responsabilidad en los hechos Wendre Still Scott Carrillo, Eiverson Adrián Zabaleta Arrieta, Gabriel Carlos Luis Salinas Mendoza y Cristian Camilo Monsalve Londoño. El considerado articulador del crimen Francisco Luis Correa Galeano se declaró inocente.

El juez les reconoció a los cuatro condenados una rebaja de la mitad de la pena por aceptar los cargos y evitar el desgaste para la justicia pero no concedió beneficios como la casa por cárcel. Además los condenó al pago de una multa de xx salarios mínimos y una inhabilidad de xx meses.

El juez destacó en su sentencia el trabajo de la Fiscalía y la Policía para llegar rápidamente a los responsables “del execrable crimen que nos ocupa”. Indicó que los videos y demás evidencias técnicas recopiladas en la investigación evidenciaron la responsabilidad de los procesados en el plan criminal.

Igualmente señaló el funcionario judicial que cada uno de los capturados cumplió un rol para materializar el crimen, bien como ‘tiradores’, ‘campaneros’ o como articuladores.

«Aunque solo una persona disparó contra Marcelo Pecci, ciudadano venezolano, cada uno de ellos puso de su parte para llegar al fin último que era ultimar al fiscal», dijo el juez y señaló que sin la participación de alguno de ellos el crimen no se hubiera podido concretar.

Y dijo que el solo hecho de que la mujer levantara los brazos y se ubicara a la orilla del mar para que los sicarios pudieran ubicar el sitio en el que estaba la víctima y miraran la profundidad del lugar, fue un aporte importante en el plan para cometer el crimen.

El funcionario judicial Insistió en la lectura de la sentencia que aunque solo uno de los procesados llevaba el arma usada en el crimen del fiscal Pecci, los cuatro deben responder por el delito de porte ilegal de armas.

Te puede interesar: Recesan juicio preliminar de caso Operación 13

Pedido de la familia

En la diligencia, que se realizó de manera virtual, antes de que la Fiscalía iniciara su exposición, Francisco Pecci, hermano del fiscal asesinado, manifestó que todos los familiares estaban siguiendo la audiencia y que esperan justicia por este crimen.

”Esperamos que a estos cuatro criminales se les aplique la máxima pena posible, a nosotros eso no nos devuelve a nuestro familiar pero debería evitarse que esta gente siga delinquiendo”, dijo Francisco.

Frente a la aclaración del juez de que pueden iniciar un incidente de reparación integral, el hermano del funcionario judicial añadió: “Lo más probable es que no pidamos una reparación, ellos no nos pueden devolver a nuestro hermano y no queremos su dinero sucio”.

Durante la diligencia los procesados pidieron la palabra para pedir perdón. Marisol Londoño comenzó diciendo: “Quiero pedirle a la nación de Colombia y a la familia del señor Marcelo Pecci, a Paraguay y al mundo entero que me perdonen. No volveré a cometer un acto de estos, estoy arrepentida de todo corazón”. Luego Wendre Still Scott dijo “no volveré a cometer un error como este”.

A su turno Eiverson Adrián Zabaleta indicó: “no volveré a cometer un delito como este. Sé que con una disculpa no voy a devolver lo que pasó pero de todo corazón les pido perdón”. Por último Cristian Monsalve dijo: “Quiero dirigirme a la nación de Paraguay y pedirles disculpas por lo que hice, me siento muy arrepentido, jamás lo volveré a hacer, también quiero pedirle perdón a mi país, lo he dejado avergonzado, he avergonzado a mi familia y estoy totalmente arrepentido. No tengo palabras para referirme a la familia porque sé que con estas disculpas no voy a devolverles a su familiar”.

Fuente: El Comercio