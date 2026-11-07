Cerca de 1,2 millones de clientes de Ueno bank han recibido ya sus fondos

Cerca de 1,2 millones de clientes del extinto Ueno bank en Paraguay han recibido la devolución de sus fondos en los últimos dos días, después de que se anunciara el jueves el inicio del pago de las garantías de depósitos, informó este sábado el Banco Central (BCP).

En una conferencia de prensa tras una reunión con el nuevo presidente paraguayo, Pedro Alliana, el titular interino de la entidad emisora, Pedro Acosta, detalló que las transferencias ascienden a 996.000 millones de guaraníes o el «equivalente a 160 millones de dólares».

El cierre de Ueno bank por problemas de solvencia desató una de las mayores crisis políticas en este país suramericano, que derivó en la destitución tras un juicio político del presidente Santiago Peña y la renuncia del extitular del BCP Carlos Carvallo, ambos señalados por sus vínculos con la liquidada entidad y actualmente detenidos como parte de un proceso que también involucra a los directivos del banco.

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«En los dos días que ya hicimos los pagos, jueves y viernes, ya hemos alcanzado un total de 1.196.000 personas que ya fueron beneficiadas con el pago de la garantía estatal», afirmó Acosta desde el Palacio de López, a donde Alliana acudió muy temprano este sábado, horas después de jurar al cargo.

El titular interino del BCP indicó que la primera tanda de desembolsos abarcó montos desde uno hasta 10 millones de guaraníes (unos 1.601,60 dólares) y una segunda desde 10 millones de guaraníes hasta los 40 salarios mínimos, que equivalen a 121,7 millones de guaraníes (unos 19.787 dólares).