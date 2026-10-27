Trump llama «estúpido» a Obama por burlarse de sus reformas en la Casa Blanca

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó este lunes «estúpido» a su antecesor Barack Obama, después de que este se burlara de las reformas del republicano en la Casa Blanca y las comparara con un establecimiento de The Cheesecake Factory, una cadena de restaurantes conocida por su decoración recargada y raciones abundantes.

«Él no lo entiende, porque Obama no es un tipo listo. La forma en que dirigió el país… solo una persona estúpida dirigiría el país de esa manera», respondió Trump a la prensa durante su desplazamiento a Misisipi para participar en un acto electoral de cara a los comicios de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

Trump, que ha construido un helipuerto y está levantando un polémico salón de baile en la residencia presidencial, defendió sus reformas al asegurar que el edificio es «un símbolo de Estados Unidos» que «debe ser debidamente mantenido y pintado».

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«Que digas que es una Cheesecake Factory solo demuestra por qué fuiste un pésimo presidente», remató.

El republicano respondió así a las burlas que Obama lanzó el sábado durante un mitin en Ohio, donde comparó la decoración. Decoración de la residencia con la de un restaurante de la cadena californiana y llegó a evocar al dictador iraquí Sadam Huseín.

«Tiene la Casa Blanca como si Sadam Huseín hubiera abierto un Cheesecake Factory. Oro por todas partes. ¿Qué pasa con tanto oro?», dijo Obama el sábado durante un mitin en Ohio. Mitin en el que criticó las reformas impulsadas por Trump en la residencia presidencial. Entre ellas la construcción de un salón de baile. Además, la pavimentación del Jardín de las Rosas y la instalación de un helipuerto en el jardín sur.