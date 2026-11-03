Trump apuesta a una victoria republicana en las elecciones de medio mandato

Washington, 3 de noviembre (EFE). – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que el Partido Republicano obtendrá resultados mejores de lo esperado en las elecciones de medio mandato, una jornada decisiva para definir el control del Senado y la Cámara de Representantes durante los próximos dos años.

En una entrevista telefónica con Fox News, el mandatario expresó su confianza en que los numerosos actos de campaña realizados durante las últimas semanas tendrán un impacto positivo en las urnas.

«Creo que los resultados van a ser mejores de lo que piensas», afirmó Trump, quien destacó la asistencia a sus más de 20 mítines electorales en distintos estados del país.

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El presidente aseguró que las concentraciones reflejan un elevado entusiasmo entre sus seguidores y defendió el desempeño de su Administración, al tiempo que reiteró sus críticas contra los candidatos demócratas.

Los demócratas también confían en recuperar el Congreso

Mientras Trump proyecta una victoria republicana, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, expresó su optimismo sobre las posibilidades de su partido de recuperar el control de la Cámara Alta.

«Hace un año, nadie creía que pudiéramos lograrlo. Nadie pensaba que estaríamos siquiera cerca de recuperar el Senado», declaró Schumer después de votar en Nueva York.

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El dirigente atribuyó las expectativas demócratas a la calidad de sus candidatos y a las controversias que han marcado la Administración Trump.

Según el modelo de pronósticos de Decision Desk HQ citado por EFE, los demócratas cuentan con un 84 % de probabilidades de obtener la mayoría en la Cámara de Representantes y un 65 % de recuperar el Senado.

Estas proyecciones reflejan un escenario electoral competitivo, especialmente en estados donde los resultados podrían determinar el equilibrio de poder en Washington.

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Trump seguirá los resultados desde la Casa Blanca

El mandatario confirmó que permanecerá en la Casa Blanca durante la jornada electoral, desde donde seguirá el desarrollo de las votaciones y el conteo de los resultados.

A través de su plataforma Truth Social, Trump ha intensificado sus llamados a votar por candidatos republicanos en estados como Alaska, Iowa, Kansas y Míchigan, considerados importantes para la disputa por el control del Senado.

Las elecciones se celebran en un contexto marcado por las preocupaciones económicas de los estadounidenses, particularmente por la inflación y el incremento de los precios de los combustibles.

A diferencia de otros países, Estados Unidos permite que los candidatos continúen realizando actividades de campaña hasta el cierre de los centros de votación.

El control del Congreso definirá los próximos dos años de Trump

Los resultados de estas elecciones de medio mandato determinarán la capacidad del presidente Trump para impulsar su agenda legislativa durante la segunda mitad de su período presidencial.

Una eventual mayoría demócrata en una o ambas cámaras podría dificultar la aprobación de algunas iniciativas de la Casa Blanca y aumentar la supervisión legislativa sobre su Administración.

Trump aseguró recientemente que aceptará los resultados electorales si considera que los comicios fueron limpios y manifestó su disposición a trabajar con la oposición, aunque también advirtió que vetaría proyectos legislativos contrarios a sus prioridades políticas.

Por su parte, el Departamento de Justicia desplegó aproximadamente 1,000 observadores electorales, en un operativo que la institución describió como el mayor de su historia.

La jornada electoral definirá la nueva composición del Congreso estadounidense y tendrá repercusiones sobre la política interna y las relaciones internacionales de Estados Unidos.