¿Por qué Estados Unidos celebra sus elecciones en martes y noviembre?

Washington, 3 de noviembre (EFE). – Mientras numerosos países celebran sus elecciones los domingos, Estados Unidos mantiene una tradición electoral de casi dos siglos: sus comicios federales se realizan el martes siguiente al primer lunes de noviembre, una fecha establecida por razones históricas, religiosas y agrícolas.

Este martes 3 de noviembre, millones de estadounidenses acuden a las urnas para participar en las elecciones de medio mandato de 2026, en las que se define el control del Congreso, actualmente en manos republicanas, además de numerosos cargos estatales y locales.

Pero ¿por qué Estados Unidos sigue votando un martes de noviembre? La respuesta se remonta a 1845, cuando el Congreso aprobó una ley para unificar la fecha de las elecciones presidenciales.

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Una ley de 1845 estableció la tradición electoral

Antes de 1845, los estados podían celebrar sus elecciones presidenciales en diferentes fechas dentro de un período de 34 días, lo que generaba preocupación por la posible influencia de los resultados de unos territorios sobre otros.

Para evitar estas diferencias, el Congreso estadounidense estableció una fecha común para las elecciones presidenciales, una disposición que posteriormente se extendió a las elecciones legislativas.

Desde entonces, los comicios federales se celebran el martes después del primer lunes de noviembre, una fórmula que garantiza que las votaciones tengan lugar entre el 2 y el 8 de ese mes.

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¿Por qué las elecciones estadounidenses se celebran en noviembre?

La elección de noviembre estuvo relacionada con la economía agrícola que predominaba en Estados Unidos durante el siglo XIX.

En aquella época, gran parte de la población trabajaba en el campo, por lo que las autoridades buscaron una fecha que no interfiriera con las principales actividades agrícolas.

La primavera y el verano estaban dedicados a la siembra y el cultivo, mientras que las cosechas se extendían hasta comienzos del otoño.

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Noviembre resultaba conveniente porque las labores agrícolas más importantes habían concluido y todavía no habían comenzado las condiciones más difíciles del invierno.

¿Por qué Estados Unidos vota los martes y no los domingos?

La elección del martes también respondió a las condiciones de transporte y las costumbres religiosas de la época.

Durante el siglo XIX, muchos estadounidenses vivían lejos de los centros de votación y necesitaban viajar durante varias horas, e incluso un día completo, a caballo o a pie.

El domingo se reservaba tradicionalmente para las actividades religiosas y el descanso, mientras que el miércoles era el día habitual de mercado para numerosos agricultores.

Por esa razón, el martes se convirtió en la alternativa más práctica: permitía viajar el lunes, votar el martes y regresar a tiempo para las actividades comerciales del miércoles.

Además, la fórmula del martes después del primer lunes evitaba que las elecciones coincidieran con el 1 de noviembre, fecha en la que comerciantes y contables realizaban importantes tareas administrativas.

Una tradición que se mantiene casi dos siglos después

Aunque las condiciones sociales, económicas y tecnológicas han cambiado, Estados Unidos continúa utilizando el calendario electoral establecido en el siglo XIX.

Las elecciones presidenciales se celebran cada cuatro años. Las más recientes tuvieron lugar el 5 de noviembre de 2024, cuando Donald Trump derrotó a Kamala Harris, mientras que las próximas están previstas para el 7 de noviembre de 2028.

Por su parte, las elecciones legislativas de medio mandato se realizan cada cuatro años, entre dos elecciones presidenciales. Después de los comicios de este martes, las siguientes tendrán lugar el 5 de noviembre de 2030.

Una particularidad del sistema estadounidense es que el día de las elecciones no constituye un feriado federal obligatorio, por lo que millones de ciudadanos deben organizar sus horarios laborales para acudir a votar.

Esta situación ha contribuido a la expansión del voto anticipado y por correo, modalidades que permiten ejercer el derecho al sufragio antes de la jornada electoral.

Así, una decisión tomada hace casi dos siglos para facilitar la participación de agricultores y comerciantes continúa definiendo cuándo millones de estadounidenses eligen a sus representantes.