Líder de los 400 Mawozo desafía a autoridades en Haití.

El presunto líder de la banda armada haitiana 400 Mawozo, Wilson Joseph, conocido como “Lanmo San Jou”, continúa difundiendo videos en redes sociales en los que aparece tranquilo y rodeado de grandes cantidades de dinero y municiones, pese a los operativos de las autoridades para enfrentar a las pandillas en Haití. Las imágenes han llamado la atención por la actitud desafiante que muestra el señalado cabecilla frente al despliegue de las fuerzas de seguridad.

La difusión de estos videos ocurre en medio de las operaciones para localizar a cuatro ciudadanos salvadoreños presuntamente secuestrados por grupos criminales. Según los reportes, soldados salvadoreños participan en acciones en zonas cercanas a Puerto Príncipe, incluyendo Cul-de-Sac y Croix-des-Bouquets, donde se han registrado enfrentamientos armados con integrantes de bandas.

Los informes señalan que alrededor de 100 soldados de élite salvadoreños habrían participado en estas operaciones y que, durante uno de los enfrentamientos, al menos un militar resultó herido. Las acciones buscan localizar a los ciudadanos desaparecidos y reducir el control de las estructuras criminales en las zonas afectadas.

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Wilson Joseph es señalado como uno de los principales responsables de las actividades de la banda 400 Mawozo, que opera especialmente en Croix-des-Bouquets y está vinculada con secuestros, asesinatos, robos y tráfico de armas. Informes de las Naciones Unidas también han relacionado a esta organización con actos de violencia y graves violaciones de los derechos humanos en Haití.

Cabecilla de los 400 Mawozo lanza desafío en medio de operativos en Haití

En uno de los videos difundidos, el presunto cabecilla envió un mensaje desafiante al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y aseguró que no tiene intención de huir ante la presencia de tropas extranjeras. Mientras tanto, las operaciones continúan en medio de la preocupación por la violencia de las pandillas y la situación de los ciudadanos salvadoreños cuyo paradero se intenta establecer.